Jak zní osud? Na Colours of Ostrava přijede podmanivá Mariza

Fado (portugalsky osud) odkazuje k teskným písním manželek portugalských mořeplavců, které lavírují mezi nadějí a obavami. Ne omylem bývá fado často označováno za portugalské blues. „Fado je naše blues, písničky naplněné bolestí, smutkem, steskem po lásce a nekonečném moři,“ vysvětluje Mariza.

„V roce 2005 ještě v areálu Slezskoostravského hradu se její koncert stal nezapomenutelným zážitkem, který se vryl do srdcí všech návštěvníků. Pro některé to tak příští rok bude krásný návrat. Pro mnohé pak seznámení s touto hudební perlou, která od svých začátků v malých lisabonských tavernách vyrostla ve hvězdu,“ říká ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Celým jménem Mariza Reis Nunesová se narodila v Mosambiku africké matce a pravověrnému Lisabonci. Byla však velmi slabá, tak se její otec rozhodl zajít do nemocniční kaple, kde slíbil, že pokud přežije, bude se jmenovat po slavné brazilské zpěvačce Marise Gata Mansaové a zůstane věrná fado. Poslední desku vydala letos.

Osmnáctý ročník festivalu Colours of Ostrava se uskuteční od 17. do 20. července 2019 v industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic. Dalšími oznámenými interprety jsou The Cure, Florence + The Machine a Lewis Capaldi.