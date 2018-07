GLOSA: Marie Rottrová přilákala davy, Jessie J se koncertem prokecala

Páteční program Colours of Ostrava byl plný dobré české hudby. Dramaturgii hlavní scény v pět hodin odpoledne odpálila Marie Rottrová perfektním koncertem, na kterém bylo narváno takovým způsobem, že třeba následující Joss Stone si o tom mohla nechat jenom zdát.

Je vidět, že nejen její Ostravané Rottrové rozumějí. A mají ji rádi. A mají k tomu důvod. Protože šestasedmdesátiletá legenda tuzemského popu i bigbítu se předvedla v nejlepší formě.

Silná byla i soupiska Kofola stage, kde v pátek hrála Vladivojna La Chia s 4Triem, ultimátní hitmaker Michal Ambrož s Hudbou Praha, Boris Carloff a Lenny.

Jinak patřil den především dámám. Rottrovou na velkém pódiu vystřídala bosonohá Joss Stone, jen s trochou nadsázky označovaná za bílou královnu černého soulu. Je pravda, že její produkci by si publikum lépe vychutnalo v uzavřeném klubu, ale nakonec to rozpálila ve velkém. Kytarista v něžnějších písních svůj nástroj vyloženě hladil, ale dovedl se rozjet i do bouřlivého sóla. Už jen z tohoto pohledu to byl zážitek.

Joss Stone má navíc fenomenální hlas a dokazovala to každou slabikou. Snažila se publikum rozezpívat, což u jemných a navíc i poměrně složitých vokálů nebyl nejjednodušší úkol, ale snad to dopadlo dobře. Navíc zpěvačka byla naprosto bezprostřední, zábavná a milá. Dle očekávání.

Naprosto narváno měla potom večer její krajanka Jessie J. Hlasem srovnatelná, mnohem popovější, ale přitom také o dost nudnější. Ani ne tak kvůli muzice, která sice měla všechny příznaky současného středního proudu včetně jisté zaměnitelnosti, ale jinak jí nebylo co vytknout.

Vadily však neustálé proslovy. Jessie J s prominutím prokecala snad polovinu svého setu. Navíc to z části byly motivační řeči jako od nějakého falešného guru, který chce z lidí hlavně vytáhnout peníze. Publikum se bavilo, což je dobře. Ale ten koncert zdaleka nenaplnil svůj potenciál.

V sobotu festival uzavře kultovní zpěvačka Grace Jones, producent a DJ Kygo nebo syn legendy reggae Ziggy Marley.