VIDEO: Cocotte Minute točili klip na hradě se šermíři a tanečnicemi

Podle prvních reakcí je EP Veď mě novým milníkem v hudební historii kapely, která se na hudební scéně pohybuje více než patnáct let.

Jako první klip Cocotte Minute představují skladbu Králům Koruny. Shodou okolností první byla i první, kterou asi před rokem kapela s producentem Mikem Wolffem dokončila a kterou naživo hrála na loňské koncertní šňůře. Reakce fanoušků byla nepřehlédnutelná, a to rozhodlo o volbě prvního singlu.

„Ohlasy na novou desku a speciálně na tento track jsou naprosto výjimečné a za celou naši historii jsme to nezažili. Doufám, že i klip fanoušci ocení, a pro nás to bude možnost dostat naši muziku k novým lidem. Děláme hudbu celým svým srdcem a dáváme do ní všechnu svou energii,“ říká zpěvák Zeller.

Výpravné video zasadilo kapelu do prostředí středověké krčmy, kde „velkou pitku následuje velká bitka“. Klip se natáčel na konci srpna na středočeském hradě Točník. V klipu kromě Cocotte Minute účinkuje skupina scénického a historického šermu Burdýři, tanečnice a prostor dostala i pyrotechnika.

„Nikdy mě nenapadlo, že se budu jednou účastnit natáčení klipu, ve kterém bude sedm šermířů, a bude to na skutečném hradě. Najednou jsme tam byli, byl to náš klip a my jsme byli ti, kdo si celý ten hrad pronajali,“ líčí Zeller.