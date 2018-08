RECENZE: Šikanovaný vozíčkář se mstí bagrem, představení chybí švih

Dva akrobaté totiž šikanovali třetího, navíc upoutaného na vozíčku. A mezi zlomyslnými kousky jen tak mimochodem balancovali na sestavách prken a prázdných plynových bomb.

Extension Autor: Cirque Inextremiste Letní Letná 2018 Hodnocení­: 65 %

Právě tam, kde tehdejší představení Extremités končilo, začíná novinka, kterou k nám Francouzi přivezli letos. V kusu nazvaném Extension totiž přichází vozíčkářova pomsta. Dvojice mu nejdříve škodolibě odebere vozík, aby opět zahájila šikanu, ovšem handicapovaný akrobat se dokáže osvobodit, zmizí do zákulisí a na scénu přijede v malém bagru. Role se náhle obracejí a najednou jsou to dva výtečníci, kdo tahá za kratší konec.

Cirque Inextremiste zařadili i do novinky svoji značku, tedy balancování na soustavě prken a prázdných plynových bomb. Z jejich naoko ledabylé ekvilibristiky na vachrlatých konstrukcích se divákovi dělá až zle a vůbec nevadí, že to vlastně už jednou viděl. Příjezdem bagru navíc získávají Francouzi další bizarní součástku do své akrobatické skládanky. Publikum jen zašumí, když se stavební stroj roztočí okolo své osy s vysoko vytrčenou lžící, do které je zaražené prkno s dvěma balancujícími postavami.

Opakuje se tedy stejná škodolibá zábava, okořeněná o zvuk motoru a pach nafty. Extension by však prospěla lepší režie – nemá takový švih jako čtyři roky starý předchůdce. Ale i tak dokáže dobře pobavit.