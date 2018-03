Jára Cimrman dobývá Ameriku, ukáže v cestopisu Smoljakův syn

A druhý z otců populární scény je na výsledek zvědavý. „Mohl by odpovědět na otázku, zda je náš humor přeložitelný do angličtiny a zda je přenositelný do jiného než zdejšího kulturního prostředí. Já z toho mám dojem, že ano, ale ne zcela,“ míní Zdeněk Svěrák.

Snímek Cimrman dobývá Ameriku spadá do rodiny dvaačtyřiceti dokumentárních projektů, které chystá Česká televize, není však jediným, jenž se zabývá českým velikánem na americké půdě. Velký filmový životopis oscarového rodáka připravuje Helena Třeštíková pod názvem Miloš Forman – Cesta ke svobodě.

„Když mi bylo asi třináct let, stal se zázrak. Viděla jsem v kině Formanův Konkurs a svět se změnil. Na plátně jsem najednou spatřila život, jaký jsem znala. Propadla jsem české nové vlně a tajně snila, že bych jednou také chtěla filmy dělat. Za to, že jsem se stala režisérkou, vděčím vlastně Formanovi,“ líčí Třeštíková.

Jiné připravované dokumenty Kavčích hor budou vyprávět o Boleslavovi I. či o skandálech narušujících idylický obraz první republiky, ale nahlédnou také do zákulisí Národního divadla, nového cirkusu či do soukromé korespondence Franze Kafky s Milenou Jesenskou.

Točí se rovněž příběh nejmladšího města republiky – Havířova, přírodopisný dokument sledující rybí obry v tuzemských vodách nebo portrét kultovní loutkové postavy Josefa Spejbla, která v příštím roce oslaví sté narozeniny, mezi cestopisy nechybí další dobrodružství žlutých trabantů.

Z bezmála čtyř set nových projektů, které veřejnoprávní obrazovka zařadila do výroby, představuje téměř čtyřicet procent tvorba dokumentární, vzdělávací a publicistická. Tam spadají díla věnovaná aktuálním tématům od nedostatku zdravotních sester přes osudy hasičů až k polemikám kolem inkluze.