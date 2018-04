Domovská scéna Cimrmanů má Smoljakovu synovi vyplatit 140 tisíc za režii

Zatímco u hradeckého krajského soudu Filip Smoljak minulý měsíc neuspěl, Městský soud v Praze mu dal v boji za režisérská práva svého otce zapravdu. Žižkovské divadlo Járy Cimrmana tak musí synovi Ladislava Smoljaka v prvním kole vyplatit přes 140 tisíc korun.

„Soud ukládá žalované (straně), aby do 15 dnů ode dne doručení platebního rozkazu zaplatila žalobci částku ve výši 140 tisíc korun spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 procenta ročně od 29. prosince 2017 do zaplacení,“ stojí v platebním rozkazu, jejž má k dispozici server Lidovky.cz, který na výsledek pražského městského soudu upozornil.

Rozhodnutí není definitivní, Žižkovské divadlo Járy Cimrmana proti němu může podat takzvaný odpor, upozorňuje dále server. Jana Rumlenová, ředitelka scény, kde soubor okolo Zdeňka Svěráka sídlí, navíc vzkázala, že o sporu nic neví a že její divadlo má všechny administrativní záležitosti v pořádku.

Filip Smoljak je jedním ze čtyř držitelů práv po zesnulém režisérovi, herci a zakladateli Divadla Járy Cimrmana a tím pádem i držitelem jedné osminy práv tvůrčího dua Smoljak-Svěrák. Vzhledem k tomu, že Smoljak stál za hrami i jako režisér, mají dědicové dle syna Filipa i právo na poplatky za všechna uvedení her v jeho režii.

„Autorský zákon se dívá na režiséra jako na výkonného umělce. V tom případě by však herci museli pouze číst scénář. Režisér dává dílu konkrétní podobu, je to tvůrčí činnost. Pokud by byl režisérem někdo jiný, vznikla by úplně jiná inscenace,“ argumentoval tak u v polovině března u hradeckého soudu Filip Smoljak. Opírá se prý o posudky z divadelní vědy, podle nichž je režijní práce autorským dílem.

Dědic prý neusiluje o finanční přilepšení, ale především o obecné uznání divadelní režie jako autorského díla. Oslovil takto na padesát scén po celé republice, které cimrmanovské hry hrají. Vedle domovské scény pražského souboru se soudí například s městem Janské Lázně za uvedení inscenací Afrika a České nebe či se Společenským domem Jilm v Jilemnici nebo s Kulturou Rychnov (více čtěte: Smoljakův syn prohrál spor s kulturními domy kvůli právům na Cimrmana).

Další soudy

Soudní spory s kulturními zařízeními navíc nejsou prvními bitvami o autorská práva, do nichž se Filip Smoljak pustil. Loni v září vysoudil 100 tisíc korun od vydavatelství Supraphon za to, že při vydání kolekce všech her Divadla Járy Cimrmana k 50. výročí fiktivní postavy obešel jeho práva. Vydavatelství totiž od něj nemělo souhlas.

Loni v květnu také poslal předžalobní výzvu Divadelní agentuře ECHO, jejímž majitelem je cimrmanovský herec a manažer divadla Václav Kotek. Filip Smoljak po něm požadoval 200 tisíc korun za to, že ho obešel při prodeji práv k rozhlasovému vysílání inscenace Cimrman v říši hudby v rámci rozhlasového projektu Půlstoletí s Cimrmanem. „Nyní to spěje k soudnímu řízení,“ potvrdil iDNES.cz Kotek.

Agentura ECHO jinak spolupracuje s agenturou Aura-Pont, které svá autorská práva svěřil nejen Zdeněk Svěrák, ale i zbylí tři dědicové Smoljakovy divadelní pozůstalosti.