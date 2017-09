Chinaski vezmou fanoušky do míst, kde nahrávali. Ve virtuální realitě

Největší pódium, jaké lze postavit v českých halách, posuvné LED plochy, jež dokážou dynamicky měnit scénu, jedna z nejlepších zvukových aparatur na světě s mixážním pultem, který je jediným exemplářem ve střední Evropě, nebo zapojení fanoušků do projekcí. To jsou kulisy, ve kterých jedna z nejpopulárnějších českých kapel Chinaski odehraje pětadvacítku svých hitů v rámci turné k aktuálnímu albu Není nám do pláče.

Vizualizace scény pro turné Chinaski

Podzimní šňůra dorazí do Ostravy, Brna, Hradce Králové, Českých Budějovic, Zlína, Jihlavy, Liberce a skončí v pražské O 2 areně. Vstupenky v síti TicketLIVE rychle mizí, například pražský koncert je už vyprodaný.

„Výprava turné je obrovská, jen technický projekt vznikal tři čtvrtě roku. Nákladná technika včetně pohyblivých LED ploch, které dokážou scénu dynamicky měnit, je v rámci Česka i Slovenska ojedinělá. Ani z předních světových kapel ji nemá každý,“ říká Martin Duda ze společnosti High Lite Touring, která za koncepcí scény stojí. Diváci v největších českých halách v Praze a Ostravě podle něj navíc ocení i takzvané ledkové prsty, které se dají vysunout nad diváky a vtáhnout je do 3D vnímání obrazu.

Do koncertu, přesněji řečeno do jeho projekcí, hodlají Chinaski zapojit i fanoušky. Těm stačí pouze nahrát fotku jejich šťastného okamžiku na Instagram s hashtagem #neninamdoplace. „Databázi šťastných okamžiků vytváříme s fanoušky skoro rok. Nyní ji zakomponujeme i do projekcí, takže se lidé uvidí. Vizuál některých skladeb na nich dokonce postavíme,“ popisuje Martin Pokorný z managementu BrainZone.

Před koncertem v halách budou mít návštěvníci šanci vidět a navštívit ve virtuální realitě místa, kde se nahrávka Není nám do pláče natáčela. Hostem turné je slovenský zpěvák Peter Aristone.