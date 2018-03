VIDEO: Podívejte se, jak vypadalo nahrávání romského sboru s filharmonií

V první studiové nahrávce dětského romského sboru Čhavorenge řídí Českou filharmonii dirigent Marko Ivanović. Vydání desky Hej Romale doprovodí koncert Čhavorenge a hudebníků vyslaných Českou filharmonií v úterý v pražském Švandově divadle. Album zde pokřtí režisérka Alice Nellis a herečka Martha Issová.

Album vyjde symbolicky k Mezinárodnímu dni Romů, který se slaví 8. dubna a díky Supraphonu se dostane i do mezinárodní distribuce.

„Romským dětem chybí pocit, že jsou ve společnosti vítané. Jejich cesta ven ze začarovaného kruhu osad a ghett do světa, kde se od nich něco očekává, mohou si věřit a mohou něco dokázat, je jedna z nejtěžších. I když se energie, kterou do dětí vkládáme, nezúročí hned, věřím, že naděje na změnu tu je,“ tvrdí Ida Kelarová. Proto již pět let spolupracuje s Českou filharmonií na projektu, který má romským dětem dát kýženou naději.

Album Hej Romale obsahuje dvanáct zpívaných skladeb převážně z autorské dílny současného romského skladatele Desideria Duždy, které doplňují tradiční romské písně. Velkoryse vybavený booklet s texty a překlady písní dokumentuje celý projekt.

V květnu čeká Čhavorenge návrat na Šluknovsko a spolupráce s místními mladými neromskými zpěváky na koncertech ve Varnsdorfu a v Rumburku. Letní Romano drom 2018 se odehraje v Rumunsku, kde budou děti z Čhavorenge poznávat tamní komunity a jejich kulturu. Dva velké koncerty se uskuteční v nejkrásnějším bukurešťském sále – v Athenaeu a dále ve městě Sinaia v rámci tamního festivalu pojmenovaném po Georgeovi Enescu.