A vy do té muziky jako povídáte? Rapeři z legendárního Chaozzu vzpomínají

Šňůra nazvaná Ale už Tour odstartuje 13. dubna v brněnském Sonu, následně zavítá do Pardubic, Plzně a Ostravy a vyvrcholí 31. května v pražském Foru Karlín. „Na podzim jsme si to vyzkoušeli a najednou bylo všechno zpátky, což je úžasné,“ líčí pozvolný návrat kapely Bass.

„Pro mě osobně se vlastně nic nezměnilo. S kluky jsem se vídal, s někým víc, s někým míň. A písničky naskočily hned,“ přiznává Deph, známý později a dodnes také jako Kato, což je přezdívka, pod níž vystupuje ve své další skupině Prago Union.

„Bylo úžasné číst vzkazy fanoušků – chtěl jsem na vás jít v patnácti, ale máma mě nepustila. Teď je mi třicet a konečně si to chci užít,“ líčí Rusty. „A pak je taky varianta, že tehdy ho máma nepustila a dneska zase nemá hlídání,“ směje se Bass a bezděky tak připomíná, že pauza Chaozzu obsáhla v podstatě celou jednu generaci.

O přesné podobě turné Chaozz zatím spíš mlží. Anebo vtipkuje – písničky budou stejné, my budeme starší a jaké budou mejdany, se uvidí. „Půlka koncertu bude s živou kapelou, takže už z podstaty to bude jiné. A v dalších písních se sem tam vyskytne nějaká změna. Po patnácti letech bychom některé věci formulovali přece jen jinak. Ale lidi chtějí slyšet ty samé písně, tak je dostanou,“ popisuje podobu jednotlivých koncertů Deph.

„O drobné změny jsme se pokoušeli, ale u fanoušků jsme moc nepochodili,“ dodává Bass. „Bude to prostě takový happening, který doufáme, že si užijeme my i naši příznivci. Jednu novou písničku ale mít budeme,“ říká Deph.

Členové Chaozzu patřili k prvním, kdo u nás dostali hip hop do povědomí. „Do té doby nebylo moc lidí, kteří by tu muziku poslouchali, ani moc míst, kde by se hrála. My ji měli rádi a přišlo nám to škoda,“ vysvětluje Deph. Záhy podepsali smlouvu s vydavatelstvím Universal. „Tehdy jsme si mysleli, jací jsou to troubové, že nám chtějí vydat desku. Že si to jednou zkusíme a zas půjdeme každý po svém.“

A že to byla zpočátku práce až sisyfovských rozměrů, ilustruje historka, kterou vylovil z paměti Rusty: „Měl jsem tehdy v práci kolegu, staršího pána a pravověrného trampa. Když jsme vydali první singl, tak to zaregistroval, ale moc nechápal, oč jde. Říkal mi – hele, vy tam do tý muziky jako povídáte, jo?“