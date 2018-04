GLOSA: Chaozz přivezl do Brna hity, živou kapelu a „velkej bordel“

Jakkoliv hudebníci v zákulisí, když už bylo po všem, přiznávali nervozitu, na jejich pódiové prezentaci od začátku show to bylo znát jen pramálo. Možná se po pódiu pohybovali trochu chaoticky, ale kdo by to vnímal, když Chaozz od prvních tónů do publika sypal hity jako Hej lidi.



Partička, která jako první u nás přivedla rap do hitparád a do širšího povědomí, má přirozenou výhodu v podobě uzavřeného katalogu desek a skladeb, které se můžou honosit přídomkem legendární či aspoň kultovní. Takže když zazněly Planeta opic, Policijééé, Gorila ve vaně nebo Ale už!, s davem to dělalo divy. Publikum vždy spustilo „velkej bordel“, jak jej z pódia opakovaně vyzývali.

Jakkoli Chaozz do toho od začátku šlapal s neskutečnou energií, té ještě přibylo, když skupinu asi v polovině koncertu podpořila živá kapela. Tuto část koncertu odstartoval hit Marie a Jana, následovala další pecka Když kámoš zavolá a ve velkém stylu se pokračovalo až do konce.

„Brno jako dycky hardcore! Začíná to bejt nuda,“ volal do publika Kato. No, nezačala. Návrat Chaozzu, byť podle všeho ne trvalý, je událost. A je skvělé zjistit, že čtveřice, kterou tvoří Rusty, Fugaz, Bass a Kato, v dobách Chaozzu vystupující pod jménem Deph, neztratila nic ze své síly.