KOMENTÁŘ: Slavík je mrtev. Kéž ožije silnější a hlavně důstojnější

Zadruhé, oni nejsou nějací lotři zvenčí, ale sama pořadatelská agentura Musica Bohemica. Ta vzkřísila Českého slavíka v roce 1996 po čtyřleté pauze vzniknuvší koncem původního Zlatého slavíka. Nyní ho tedy snad dočasně dává k ledu. A je to tak dobře.

Slavík totiž v posledních letech upadl do trapnosti. Půtky o tom, kdo měl vyhrát a jestli se někomu nenadržuje, jsou sice z hlediska marketingu asi lepší než celospolečenský nezájem. Na druhou stranu se nelze divit pořadatelům, kteří anketu snad vyhlašovali v dobré víře a kočírovali s nejlepším vědomím a svědomím, že nestojí o to, aby si do nich kopal každý, kdo jde náhodou kolem.

VIDEO: Je mi to líto, na Českého slavíka jsem se vždy těšil, říká Gott

Zastavit se, nadechnout se, pokusit se o restart. To je dobrý recept na to, jak se vyhrabat z bahna posledních ročníků. Byť pro Jaromíra Těšínského, který za novodobým Slavíkem stál přes dvacet let, to bude konečná. Ale je to jeho vlastní rozhodnutí a i to je potřeba ocenit. „V plánu máme pauzu na jeden rok. Já sice připravuji změny, ale u realizace už nebudu,“ řekl Právu.

S aktuálními událostmi se samozřejmě skloňuje název kapely Ortel, která vyvolává kontroverze a jejíž umístění či neumístění na předních příčkách ankety bylo přímým původcem pnutí, které kolem Slavíka bublalo několik posledních let a vyvrcholilo čtvrtečním oznámením o jeho přerušení.

Bez jakékoliv snahy bagatelizovat existenci Ortelu (ovšem rovněž bez ambice přikládat do kotle hysterie a přisuzovat tak Ortelu větší význam, než tato okrajová kapela má) je její loňské pozdě doznané vítězství v Českém slavíku symptomem, ne příznakem problému. Ten je vleklý a jmenuje se „nesoulad pojetí ankety s moderními technologiemi“. Těšínský to říká sám – co když nějaký politik zazpívá, jeho příznivci se dohodnou a vynesou ho na přední příčky? „S tím by měl nejspíš problém organizátor hudební ankety nebo soutěže kdekoli na světě. Na druhé straně nechceme nikoho předem vylučovat.“

VIDEO: Kontroverzní momenty, které v posledních letech otřásly anketou Český slavík

Že Slavíka unesl právě Ortel, je v podstatě náhoda, byť jistě přiživená politicky i společensky polarizovaným národem.

Stejně tak dobře mohl anketě nastavit zrcadlo nějaký zručný žertéř typu Petra Čtvrtníčka, ostatně se svou kapelou Buzerant by mu nikdo vstup do soutěže nemohl odmítnout – a dobře víme, že protagonista České sody by daný ročník dokázal rozložit na prvočinitele.

Český slavík je tak trochu živoucí fosilie, která do dnešní nadvlády sociálních sítí zvládla přežít z éry nastavené na korespondenční lístky. Není divu, že střet s realitou byl krutý. Znovu je potřeba ocenit, že pořadatelé mají tu odvahu zkusit restart, který nebude jednoduchý.

Jenže Český slavík je navzdory odsudkům fenomén, který k tuzemské hudbě patří. Pokud se za rok za dva zvládne vrátit silnější a hlavně důstojnější, bude to jen dobře.