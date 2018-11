Vetchý povýšil na Lucifera. Ale peklo je úřad, který momentálně nefunguje

Ve veselé pohádce, kde se mohou zamilovat i čerti skandující heslo Hříchu zmar, představuje slovenský herec Marián Geišberg hostinského, otce hlavní hrdinky v podání Judit Bárdosové. Dokonce se tu rázně popere s poskoky proradného rychtáře, který chce jeho hospodu nechat zavřít. Takřka nikdo při natáčení netušil, že je herec proslavený rolí rockera z komedie Revival vážně nemocný. Geišberg zemřel před týdnem v 64 letech.

„Nemluví se mi o tom lehce, byl to velmi příjemný člověk,“ přiznal režisér Čertího brka Marek Najbrt. „Já jsem ho znala dlouho. Už když jsem s ním točila první inscenaci, sám za mnou přišel, nabídl mi tykání a šel si zapálit se slovy ‚to je největší blbost, jakou jsem se naučil‘,“ vzpomíná Bárdosová a doufá, že její pohádkový otec při natáčení ještě o své nemoci neměl tušení: „My jsme to nevěděli určitě.“



Až na jednu výjimku: že mu není dobře, naznačil Geišberg pouze svému dlouholetému kamarádovi Vetchému. „Ale nedával to na sobě vůbec znát, nikoho s tím neobtěžoval. Byl to výborný člověk, statečný, talentovaný, skvělý herec s dobrým srdcem. Nejenže nepáchal zlo, on páchal dobro – a to je veliký rozdíl. Kdykoli odejde takový člověk jako Marián Geišberg, rovnováha celého světa se navždy naruší,“ vzpomíná na kolegu Vetchý.

Sám Vetchý si roli raracha poprvé zkusil ve slavné pohádce Hynka Bočana z roku 1984 S čerty nejsou žerty, od té doby ovšem povýšil: v Čertím brku už hraje „výkonného prezidenta“ pekla, jak přezdívá Luciferovi. Než roli přijal, chyběla mu ve scénáři katarze, proto se přidala linka vzájemné záchrany mezi respektovaným vůdcem a jeho zprvu podceňovaným synem čili Cinou. „Já jsem se u pohádky S čerty nejsou žerty vždycky trochu bál, připadalo mi, že peklo v ní je opravdu realistické,“ přiznává Cina. „Kdežto nyní v Čertím brku ukazujeme, že peklo je vlastně úřad, který momentálně zrovna moc nefunguje,“ dodává předloňský král televizní soutěže Tvoje tvář má známý hlas.

Jak zareagoval, když zjistil, že také v pohádce bude znovu zpívat? „Měl jsem radost, už proto, že hudbu dělala skupina Hm, ale já vůbec zpívám rád, přestože tady to bylo dost náročné,“ líčí Cina.

Nebyl však sám. „Já tu taky zpívám a navíc ještě tančím, což v extrémně horkém létě a v husté čertovské srsti nebyla žádná slast,“ podotýká Václav Kopta, který podle vlastních slov hraje „Podlucifera“.

Od výstavy ke knize

Zvláštní kapitolu tvoří bohatá výprava a zejména kostýmy vyrobené vždy ve dvou podobách: v dokonalé a potrhané. Vychutnala si je třeba Jana Plodková, která se deset let po natáčení Protektora stala znovu filmovou manželkou Marka Daniela coby jednoho z občanů pohádkového městečka Pytlova. Úloha princezny ji však dosud nepotkala a už s ní prý ani nepočítá. „Leda by se natáčel příběh princezny, kterou si nikdo nikdy nechtěl vzít,“ směje se herečka.

Režisér pohádky Najbrt i její scenáristé Robert Geisler a Tomáš Hodan už letos uvedli do kin jinou společnou novinku, satiru Prezident Blaník, a podotýkají, že politika si našla cestu i do Čertího brka, třebaže v obecnější rovině.

Producenti si od Čertího brka zjevně hodně slibují, proto premiéru filmu podpoří i jinými aktivitami, počínaje výstavou kostýmů v pražském Muzeu Karla Zemana a konče prodejem průvodních předmětů včetně knih či omalovánek.