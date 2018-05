Komiks Black Panther a seriál Stranger Things vévodí šancím na ceny MTV

Komiks Black Panther, který se již probojoval do desítky děl s historicky nejvyššími celosvětovými tržbami z kin, má nominaci za film roku, za nejlepší tým, nejlepšího hrdinu a také herce Chadwicka Bosemana. K jeho soupeřům v kategorii filmů patří To, Star Wars: Poslední z Jediů či Wonder Woman.

Také hororový seriál ze školního prostředí Stranger Things, který produkuje společnost Netflix, si kromě ceny za nejlepší pořad může připsat mimo jiné cenu pro nejlepší tým či jednotlivé herce.

K jeho televizním rivalům patří například teenagerská krimi Riverdale nebo kultovní fantasy Hra o trůny, která však může doplatit na pauzu ve vysílání.

Ceny MTV zahrnují také kategorii nejlepších padouchů, kde se utká třeba Josh Brolin coby Thanos z komiksu Avengers: Infinity War s Billem Skarsgardem, představitelem vraždícího klauna. A nejlepším komikem se může stát Jack Black z díla Jumanji: Vítejte v džungli, nebo moderátorka večera za Girls Trip.

Vítězové cen, které se udílejí od roku 1992, jsou voleni na základě hlasů publika. Už loni vyhrál seriál Stranger Things, z filmů pohádkový muzikál Kráska a zvíře a za nejlepší polibek tehdy diváci označili milostné sblížení dvou mladíků v oscarovém snímku Moonlight.