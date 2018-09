KOMENTÁŘ: „Nesnáším muže. To byl vtip“. Vítězná Hra o trůny už je ve stínu

Fantasy Hra o trůny sice vyhrála kategorii dramat už potřetí stejně jako Peter Dinklage v její vedlejší roli, ale po roční odmlce seriálu to připomínalo vítězství spíše povinné, vyvanulé a hlavně chudé.

Jako by se soumrakem temné vlny prodralo světlo zábavy, jmenovitě stand-up comedy. V komediální kategorii totiž The Marvelous Mrs. Maisel, premiérová sága hospodyňky 50. let, která se rozhodla proniknout mezi sólové baviče, vybojovala hned pět hlavních trofejí: pro streamovací službu Amazon.

Symbolem kralujícího žánru večera se stala i skutečná komička Hannah Gadsbyová, jež si ve svém vstupu troufla zlehčovat feministická hnutí: „Pozvali mě, protože nesnáším muže. To byl vtip, kluci, ne všechny muže. Ale hodně z nich.“

Pobavil též hollywoodský veterán Henry Winkler, jenž děkovnou řeč za oceněný výkon v seriálu Barry shrnul: „Mám na ni jen 37 sekund, psal jsem ji 43 let.“ A znovu: Barry je komediální novinka, líčí přerod zabijáka v herce a získal dvě ceny.

Posílila i britská tvorba, která bodovala od hororové série Černé zrcadlo až po příběh královny Alžběty II. The Crown, za nějž má cenu její představitelka Claire Foyová.

A veliký kus krajíce si ukrojily internetové platformy: jak Amazon, jenž s triumfem sitkomu The Marvelous Mrs. Maisel podle amerických médií „přepisuje dějiny“, tak Netflix, který se počtem trofejí vyrovnal dosud vítězící televizi HBO.

Z favoritů zcela propadly seriály Atlanta, Příběh služebnice i Teorie velkého třesku, které jednu z nominací přiznali pořadatelé s omluvou až dodatečně. Ovšem akademici si zhusta dávají na čas – ti filmoví třeba přiřkli Oscara teprve poslednímu dílu trilogie Pán prstenů, takže možná Teorii velkého třesku či Hře o trůny, které obě končí, dosypou více cen až na rozloučenou.

Jenže letošek ukázal, že ani úplní nováčci už nejsou bez šance; příště tak mohou vysloužilce zaskočit třeba Ostré předměty, The Terror, Patrick Melrose. Byť divák tradičních českých stanic o nich moc neví.