Televizní ceny mají seriály Atlanta, Sedmilhářky a Příběh služebnice

„Více velkých rolí pro ženy, prosím,“ děkovala Kidmanová za svou sošku. Spolu s ní za minisérii Sedmilhářky, jejíž děj se točí kolem vražedných záhad v malém městečku a místní školy, dostali ocenění ještě herci ve vedlejších rolích Alexander Skarsgard a Laura Dernová.

Vítězný Příběh služebnice oceněný také za režii a scénář líčí pochmurný svět budoucnosti, v němž jsou ženy v podstatě otrokyněmi. Přepis stejnojmenného bestselleru Margaret Atwoodové, kterou na scénu přivolal potlesk publika, vynesl cenu rovněž představitelce hlavní role Elisabeth Mossové.

Sterling K. Brown je nejlepším hercem v dramatu díky kronice This Is Us (to jsme my), kde hraje černocha adoptovaného bílou rodinou. Pro Browna je to už druhá Emmy, první má za roli v sérii Lid versus O.J. Simpson.

Za Viceprezidentku dostala trofej též představitelka titulní role Julia Louis-Dreyfusová. Donald Glover byl vyhlášen nejlepším hercem v komedii díky seriálu o černošské rapové scéně Atlanta a stejně jako řada jiných se ve svém vystoupení otřel o amerického prezidenta.

„Chci poděkovat Donaldu Trumpovi, že z černých Američanů udělal lidi číslo jedna, proto jsem tady,“ zažertoval Glover. Nebyl jediným, Trumpa měl na mušce i oceněný zábavný pořad Saturday Night Live, který svou první Emmy dostal již v roce 1976 a za nějž se radovali také herci vedlejších rolí včetně Aleka Baldwina parodujícího právě Trumpa. „To je vaše Emmy, pane prezidente,“ vtipkoval Baldwin.

Trumpovi navíc patřilo hned úvodní pěvecké a taneční vystoupené moderátora ceremoniálu Stephena Colberta. Otázkou nicméně zůstává, zda populární Colbert zachránil sledovanost přímého přenosu, kterému se prorokoval menší zájem diváků právě kvůli neúčasti kultovního hitu Hra o trůny.