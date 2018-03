Deník zloděje s Miloslavem Königem pobral hned tři ceny divadelní kritiky

Ceny divadelní kritiky za rok 2017 NEJLEPŠÍ INSCENACE Macbeth - Too Much Blood (Divadlo Na zábradlí) Deník zloděje (Divadlo Masopust) Lucerna (Divadlo v Dlouhé) ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON Ivana Hloužková (jako Emmi Kurowski v Strach jíst duši Národního divadla Brno) MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON Miloslav König (jako Genet/Bridel v Deníku zloděje Divadla Masopust) DIVADLO ROKU Komorní scéna Aréna POPRVÉ UVEDENÁ ČESKÁ HRA Tomáš Vůjtek: Smíření SCÉNOGRAFIE ROKU Kamil Bělohlávek (výprava pro Jsou místa oblíbená tmou, kde nikdy a nic na ostrovech se skrývá odlehlých, Naivní divadlo Liberec) HUDBA ROKU Martin Dohnal k Deníku zloděje, Divadlo Masopust TALENT ROKU Eva Hacurová (herečka, zpěvačka) V neoceňované kategorii „největší zážitek ze zahraničního divadla“ se na prvním místě v anketě umístila inscenace Olivera Frljiće podle Stanislawa Wyspiańského Prokletí (Klatwa), uvedená Teatrem Powzszechnym im. Zygmunta Hübnera ve Varšavě na Palm Off Festivalu Divadla pod Palmovkou.