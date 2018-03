Jak dopadnou Andělé? Tak či onak přistanou v dobrých rukách

Stav před vyhlášením je známý od konce ledna. Čtyři nominace mají shodně kapely J.A.R. a Mirai, o jednu méně David Stypka se svou skupinou Bandjeez.

To je sama o sobě docela revoluční situace. Mladá kapela Mirai má šanci letošní ročník zválcovat debutovou deskou Konnichiwa a může se stát nejlepší kapelou loňského roku, stejně jako objevem. Ale i kdyby mladí a talentovaní dříči ze severní Moravy podlehli J.A.R., pořád to bude událost. Kapela kolem Romana Holého a Oty Klempíře je sice stálice tuzemské scény a v nejlepším slova smyslu těžká váha, ale v Andělech dosud příliš nebodovala. Ve skutečnosti má jen jednu cenu, v roce 2003 ji získal klip k písni Jsem pohodlný z jejich desky Nervák.

David Stypka v klipu k písni Láska není

David Stypka a jeho podmanivé písničkářství je úkaz sám o sobě, a i když mu titul objevu loni utekl, na tuzemskou scénu přinesl odstíny, jež tu dlouho chyběly.

Sluší se napsat, kdo by vyhrát měl. Jenže v takové konkurenci je to těžké. Hlasování České hudební akademie je veřejné a autor tohoto textu své hlasy rozdělil „šalamounsky“ – album roku Eskalaci dobra od J.A.R., skupinu roku Mirai a sólového interpreta Stypkovi. Nicméně, ať zvítězí kdokoliv, ceny poputují do dobrých rukou.

Hrát se bude i venku

Druhým aspektem předávání cen je samotný ceremoniál, který po loňském restartu bude neméně přelomový. Z komorních prostor pražského Lucerna Music Baru, kde se před rokem ceny předávaly v poněkud improvizovaném pojetí, se nyní Andělé stěhují do většího Fora Karlín. V sále budou hudebníci a akademici, dění z něj budou fanouškům živě přenášet kamery České televize.

I takzvaný line up, tedy seznam vystupujících, je letos zdařilý. Dočkáme se pochopitelně některých z nominovaných, to znamená, že na scéně se s živou skladbou objeví například J.A.R., Mirai, David Stypka, Anna K, Barbora Poláková nebo ulítlý Kapitán Demo (tedy producent Jiří Burian v tlustém převleku neodolatelného vyšňupaného miliardářského rapera, jenž letos usiluje o vítězství v kategoriích sólový interpret a videoklip).

Pořadatelé Andělů by jistě byli rádi, aby jejich podnik v tuzemském měřítku snesl srovnání třeba s cenami Grammy. K tomu patří rovněž aspoň symbolické zachycení aktuálního stavu hudební scény i nad rámec nominovaných a oceněných. Protože hudební scéna je vždy širší.

To se Andělé letos rozhodli řešit dvojím způsobem. V rámci hlavního ceremoniálu například vystoupí kapela Chinaski, která loni vydala zdařilou desku Není nám do pláče a absolvovala úspěšné halové turné. Tím ji rozhodně lze považovat za důležitého hráče (nejen) loňského roku, do užších nominací se však nedostala. Chinaski se rovněž poprvé před televizními kamerami představí v nové sestavě. A málo naplat, změny v oblíbené kapele se loni staly událostí, jež dalece překročila běžný zájem médií o tuzemskou hudbu.

Druhý způsob pocty české muzice v mnoha jejích odstínech a podobách zajistí venkovní stage, díky níž navíc nepřijdou zkrátka ani běžní fanoušci, jimž bude hlavní sál zapovězený. Před Forem Karlín se totiž bude hrát zdarma a předvedou se tu třeba kapela Wild Tides s nominací v kategorii Alternativa, písničkář Pokáč nebo možný objev roku Mydy Rabycad.