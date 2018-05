VIDEO: Pod hladinu i do vesmíru. Celé Česko znovu čte dětem

12:58 , aktualizováno 12:58

Projekt Celé Česko čte dětem představuje nové spoty, které vyzývají dospělé a rodiče, aby společně se svými ratolestmi věnovali alespoň dvacet minut denně četbě. A to pod heslem, že co si odnesou do života, je na nás. Videa namluvil stejně jako v případě předchozích kampaní herec Viktor Preiss.