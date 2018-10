Kdo má v Čechomoru poslední slovo? Karel Holas odpoví Za scénou

Karel Holas začal s kapelou hrát v roce 1994. Rodák ze Svitav je však známý také jako zakladatel skupiny České srdce. Hru na housle vystudoval na brněnské Státní konzervatoři.

Kapela Čechomor vznikla v roce 1988 jako 1. nezávislá českomoravská hudební společnost. Na kontě má několik platinových desek, ocenění Anděl, Křišťálový glóbus z Karlových varů i Českého lva za film Rok ďábla. Nejnovější deskou Nadechnutí otevírá Čechomor čtvrtou dekádu své existence.

Třicetileté oslavy kapela uzavře sérií koncertů, na kterých oživí skladby z nejznámější desky Proměny. Společně s dirigentem Adamem Sztabou i zpěvačkou Martinou Pártlovou Čechomor zamíří 14. října do ostravského Gongu, 17. října do brněnského Bobycentra a 21. října do pražského Rudolfina. V plánu jsou také vánoční koncerty.

