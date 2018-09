Proměn prodáte tisíc, nebo sto tisíc, slyšel Čechomor. Nyní se album vrací

Deska Proměny z roku 2001 byl pro Čechomor obří, byť předem nečekaný hit. Album kapele přineslo statisícové prodeje, tři ceny Anděl a nehynoucí slávu. Nyní se s ním hudebníci vrátí do tří různorodých sálů – 14. října do ostravského Gongu, 17. října do brněnského Bobycentra a 21. října se Proměny dvakrát představí v pražském Rudolfinu.

„Když jsme s Proměnami začínali, vůbec jsme netušili, jak to dopadne. Bylo to vzrušující, ale teď už máme nadhled, protože víme, že to funguje. A těšíme se na to o to víc,“ říká k chystaným koncertům kytarista František Černý. Jistou skepsi tehdy projevili také ve vydavatelství.

„Když se přišli podívat do studia, řekli nám – toho prodáme buď tisíc, nebo sto tisíc kusů. Nakonec vyšla ta druhá varianta,“ vzpomíná houslista Karel Holas. „Nebyli jsme tehdy ještě úplně známá kapela a podobnou věc tady nikdo do té doby neudělal,“ vysvětluje Holas. „Prostě jsme si věřili a bylo nám trochu jedno, jak to dopadne. On takový neambiciózní přístup většinou vychází,“ dodává Černý.

Podpoří charitu

V Rudolfinu už Proměny zněly, další dva sály kapela vybírala hlavně kvůli akustice – hudba s orchestrem není určena pro sportovní haly. Pražský koncert je navíc vyprodaný, a tak Čechomor přidal ještě jeden odpolední.

Kromě hostující zpěvačky Martiny Pártlové, která excelovala například na aktuální desce Nadechnutí, a orchestru Collegium českých filharmoniků, jenž účinkuje na původní nahrávce, se na turné bude podílet i polský dirigent Adam Sztaba.

„Už jsme s ním hráli několik koncertů. Navíc je i aranžér, do stylu Proměn upravil i pár našich dalších písní, takže celý koncert od začátku do konce bude s orchestrem,“ slibuje Holas. „Adam dirigoval třeba orchestr pro Stinga a v Polsku je velká hvězda. V Praze jsme si jednou sedli venku, když bylo sluníčko. Najednou se k nám hrnou mladé holky pro podpis – byly to Polky na dovolené a šly neomylně za ním!“ směje se Holas.

Čechomor letos slaví třicet let na scéně. A v rámci oslav si dopřeje také další verzi desky Nadechnutí. „Bude to limitka. Chtěli jsme si vyzkoušet to zase jinak, a tak jsme poprosili, aby nám udělali úpravy těch písní naši kamarádi. A donesli nám to jako svačinu,“ líčí Černý. „Oslovili jsme Romana Lomtadzeho, Honzu Horáčka i mladé kluky z kapely a dali jim volnou ruku.“

Do konce roku čeká Čechomor ještě vánoční turné a na obou sériích koncertů budou hudebníci podporovat všeobecně prospěšnou společnost, která vychovává asistenční psy. „Přijde nám to smysluplné a hlavně to děláme proto, že stát jim žádné peníze nedává a oni si podporu zaslouží,“ dodává Holas.