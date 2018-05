Svatba v Teorii velkého třesku je lepší než královská, říká Sheldonův bratr

Jeden by řekl, že detektivních seriálů za poslední léta vyprodukovaly televize více než dost. Tvůrci Cartera se však k žánru snaží přistupovat trochu odlišně. O’Connellův hrdina je původním povoláním herec, který v profesi ztroskotá a rozhodne se jako vyšetřovatel využít svých televizních zkušeností.

Jak byste reagoval, kdyby za vámi přišli a řekli: Jste sice herec, ale pojďte vyšetřovat.

Já bych nemohl být policajt! Nechtěl bych mít takovou zodpovědnost. Asi by mě stejně ani nevzali, ale pochybuji, že by ve skutečnosti opravdu někdo toužil si do vyšetřovacího týmu pozvat bývalého herce. Musíte to brát s nadsázkou.

Myslíte, že má Carter šanci na úspěch? Máte za sebou desítky televizních projektů, víte tedy, že některé rychle skončí.

Existuje velká konkurence, takže je složité se prosadit, ale jsem si celkem jistý, že budeme brzo ohlašovat druhou sérii.

V čem je Carter originální?

Právě v tom, že si i z celého detektivního televizního žánru utahuje. Na Carterovi samotném pak obdivuji jeho loajalitu. Vždyť se přestěhuje ze slunného Hollywoodu do Kanady, aby pomohl kamarádům, se kterými vyrostl. Nejsem si jistý, že bych toho byl taky schopen.

Nevadí vám, že Carter se námětem podobá cyklu The Grinder?

To se stává. Kdysi jsem dělal film Mise na Mars a ve stejné době vznikl další film o cestě na Mars. Témata se opakují. Když přišel Armageddon, taky se objevily jiné snímky o asteroidech.

Vyhovuje vám jako herci více televizní hraní než filmové?

Ano, protože mám měsíce a celé série na to, abych vytvořil danou postavu. To mě baví. Je to jako vyprávění na pokračování.

V seriálu Teorie velkého třesku, kde si máte zahrát Sheldonova bratra, jste však ještě tolik prostoru nedostal. Změní se to?

Budu na svatbě. Pozvali mě na ni, tedy mou postavu, a já se nemůžu dočkat. Musím říct, že svatba seriálových postav Sheldona a Amy mě zajímá víc než královská svatba Harryho a Meghan. Jsem sice teď v Londýně, takže se nechci Britů dotknout, ale je to tak.

Je natáčení Teorie velkého třesku stejně zábavné jako výsledek?

Jasně! Všichni jsou tam neskutečně vtipní a talentovaní. Jsem hrdý, že jsem součástí takového projektu. I když moje postava se prozatím objevovala pouze v odvozené sérii o mladém Sheldonovi.

Tvůrce seriálu Chuck Lorre vám tam nadělil účes, kterému se v Česku říká vpředu byznys, vzadu párty. Nevadilo vám to?

V angličtině tomu říkáme mullet. Naopak mi to pomohlo, abych se lépe vžil do role a uvolnil se.

Oslovili vás, nebo jste se přihlásil na konkurz?

Samozřejmě jsem šel na klasický konkurz, kde seděli všichni tvůrci.

Konkurzy už musíte mít po letech praxe v malíčku, ne?

Vůbec ne, když před vámi všichni sedí a jde o projekt, jakým je Teorie velkého třesku, v podstatě prosíte o to, aby vám tu práci dali. Já měl to štěstí, že mi ji opravdu dali.

Předloni to bylo 20 let, co jste se objevil po boku Toma Cruise ve filmu Jerry Maguire. Byla to pro vás zásadní role?

Opravdu hodně jsem se od něj naučil. Jenom sledovat, jak postupuje, je zajímavé. Je pracant a chce ze sebe vždy dostat to nejlepší.

Velkofilmy, seriály, komiksové projekty. To všechno máte za sebou. Co by vás ještě lákalo?

Nějakou dobu jsem působil na Broadwayi, ale už je to pěkná řádka let. Hrál jsem tam tehdy v představení Seminar s Alanem Rickmanem. A k divadlu bych se ještě někdy rád vrátil.