Holubová, Salzmannová a Kronerová u čaje. Podává se k němu apokalypsa

Eva Holubová, Eva Salzmannová, Zuzana Kronerová, Zoja Oubramová. Tři letité přítelkyně a jedna nečekaná návštěva ze světa tam venku. Umělecká šéfka souboru Martina Schlegelová zde zrežírovala novinku současné přední britské dramatičky Caryl Churchillové.

„Churchillová docela ráda experimentuje, tahle hra je ale na její poměry přehledná a srozumitelná,“ předesílá Eva Salzmannová, která se objeví v roli jedné ze tří nad čajem sedících přítelkyň. „Tři staré anglické dámy na zahrádce konverzují o svých problémech. Do toho vpadá čtvrtá dáma, která přináší zvěst o apokalypse. Je to svého druhu Kassandra,“ přibližuje herečka.

„Je to ozvěna toho, jak Carol Churchillová cítí, že dnešní svět vypadá a kam se tak zhruba řítí,“ popisuje dále zvěst čtvrté osoby, kterou bude hrát Oubramová.

Ve hře se tak střetne svět starých pořádků s tím novým, nepřehledným. „Nejde ale o žádnou agitku, spíš se to vede v takové absurdní, surrealistické rovině. Vypadá to strašně chmurně, ale hra je velmi vtipná. Nebo si to alespoň myslíme,“ dodává Salzmannová v narážce na typický britský humor, který není Churchillové cizí.

„S těmi jevy, co se na nás řítí z médií, autorka šikovně pracuje, až z toho vzniká taková absurdní věštba. Groteskní, komická, směšná,“ dodává ještě herečka jinak působící na naší první scéně. Salzmannová totiž spolupracuje s menšími či alternativními soubory dlouhodobě, vedle Divadla Letí hostuje třeba v pražské MeetFactory. Trochu větší překvapení vyvolává účast Evy Holubové či Zuzany Kronerové, která na zkoušky dojíždí z Bratislavy.

„Myslím, že je zaujal text, je opravdu dráždivý. Vila na Štvanici má poslední dobou velmi dobrou pověst, je to divadlo na vzestupu,“ uvažuje herečka.

Je to odvaha

Divadlu Letí se před téměř dvěma lety vyplatila sázka na autorský kus Olga (Horrory z Hrádečku), který mu vynesl několik nominací i divadelních cen. Současná premiéra představuje podobně jako před dvěma měsíci uvedený kus Maria von Mayenburga Bang absolutní novinku. Scéna s nimi přichází relativně brzo po premiérách v mateřském jazyce.

„Mají velikou odvahu vetknout si do štítu pouze současné hry. Věnují se tomu důsledně, dokonce bych řekla, že jsou to takoví pokračovatelé Dušana Pařízka,“ chválí Divadlo Letí Salzmannová.

Novinka Čaj a apokalypsa se může vedle hereckých jmen pochlubit i živou hudbou. „Je tam s námi jediný muž. Hraje na piano miniatury od francouzského skladatele Erika Satieho,“ láká ještě herečka. Tvorbu Churchillové má ráda. „Ona je prostě rebel. Na to, že jí je skoro osmdesát let, tak si myslím, že je docela – jak by řekla mládež – hustá,“ směje se.