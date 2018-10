V listopadu v Praze poprvé zahraje legendární bluesman Buddy Guy

„Buddy Guy blues nehraje. Buddy Guy je blues.“ Tak zní jeden z fanouškovských výroků na sociálních sítích po zhlédnutí nedávného koncertu v texaském Dallasu. „Nevěřil jsem, že to ještě tak skvěle zvládne, je mu 82 let. Viděl jsem ho potřetí a je pořád lepší!“ dodává svědek koncertu v kalifornské Pasadeně.

Na stávajících koncertech hrává Buddy Guy obvykle kolem patnácti písní. Jeho repertoár je složen z ukázek z jeho posledních tří alb Rhythm & Blues, Born To Play Guitar a The Blues Is Alive And Well, stejně jako připomínek starších songů, včetně jednoho z jeho největších hitů Damn Right I’ve Got the Blues, kterým zpravidla koncerty začínají.

Buddy Guy má ovšem v rukávu také bohatou zásobu slavných bluesových, ale i rockových standardů, které dává k dobru čistě podle nálady a jejich sestavu i pořadí mění koncert od koncertu.

Pražský koncert Buddyho Guye je součástí evropské části turné k vydání desky The Blues Is Still Alive And Well. V Evropě se svou kapelou zahraje pouze na šesti místech, z pražské Lucerny se vrací rovnou do Spojených států. V itineráři šňůry po „starém kontinentu“ jsou zastávky v Monaku, švýcarské Basileji, na dánských festivalech ve Frederikshavnu a Nastvedu a v Paříži.