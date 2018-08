GLOSA: Brutal Assault opět dokázal, že patří k evropské špičce

Brutal Assault stále roste. Návštěvností už to sice nejde, pořadatelé totiž nechtějí areál pevnosti s kapacitou zhruba 20 tisíc lidí opustit, ale posun je v jiné oblasti: délce a rozsahu akce.

V roce 2012 se program natáhnul ze tří dnů na čtyři a loni přibyl úterní „zahřívací“ den, na němž u vstupu do areálu hrály české a slovenské kapely. Jenže letos byla jeho hlavní hvězdou americká legenda Suicidal Tendencies s bubeníkem Davem Lombardem (ex-Slayer), čemuž odpovídala vysoká návštěva a úterní koncerty se přesunuly přímo na pódium v pevnosti.



Úspěch byl velký a Suicidal Tendencies odehráli fantastický koncert, jenže fandové zároveň řešili jinou věc: má cenu nasadit tak velké jméno už s denním předstihem? Brutal se totiž kvůli tomu stal pro hodně lidí regulérní pětidenní přehlídkou a zvládnout ji bylo dost náročné. I s ohledem na úmorné vedro a všudypřítomný prach. Fanoušci se s ním poprali se ctí, ale hlavně v sobotu už zkrátka ubývalo sil.

Naštěstí se našla vystoupení, z nichž se dala čerpat koňská síla energie. Atraktivní byl hned středeční večer, kdy poctivou deathmetalovou řezničinu Cannibal Corpse vystřídala nezaměnitelná Gojira, při jejímž setu pluly nad hlavami fandů nafukovací velryby a z pódia šlehaly plameny. Výraznější audiovizuální zážitek letos těžko hledat.

To samé platilo o Behemoth. Nergalova formace patří mezi největší jména současné extrémní metalové hudby a přitáhla jednu z největších návštěv celého festivalu, jíž nabídla i ochutnávku z nové desky.



Naopak třeba frontman Ministry Al Jourgensen už je opravdu dávno za svým zenitem a rozpačitě vyznělo také sólové vystoupení Glenna Danziga s jeho kapelou. Zakladatel kultovních Misfits fanouškům zakázal natáčení koncertu a možná dobře věděl, proč to dělá. Vokálně totiž - mírně řečeno - příliš nepřesvědčil.



Naopak vysoký standard tradičně odvedla brazilská Sepultura, jejíž nestárnoucí hity rozeskákaly tisíce lidí a skvěle se předvedli At The Gates, Terror, Converge, Toxic Holocaust, Municipal Waste či jiní. I když tohle téma je hodně subjektivní. Zeptejte se deseti návštěvníků Brutal Assaultu na jejich TOP 5 kapel – a dostanete deset různých odpovědí. Právě v tom totiž tkví hlavní síla festivalu, který musí uspokojit fanouška snad každého tvrdšího metalového či core žánru.



Brutal se navíc letos dramaturgicky ještě víc rozkročil. Dvojice hlavních pořadatelů Tomáš Fiala, Martin „Shindy“ Brzobohatý má kus odvahy, když na soupisku vklíní třeba Laibach. Jejich pochodové rytmy a strojovité tempo koncertu ovšem měly svoje kouzlo a rozhodně zaujaly.

Majstrštychem pak bylo vystoupení finských Steve ‚n‘ Seagulls a jejich country verze rock/metalových hitů. Nevidíte často, aby na metalovém festivalu zazněly banjo či akordeon, ale lidé se ohromně bavili. Vřelou odezvu si v sobotu vysloužila i Wardruna, která hraje na staré hudební nástroje a zhudebňuje staré severské runové znaky. Aplaus nebral konce a na členech kapely bylo vidět dojetí. A když se chvíli na to na sousedním pódiu rozezněly temné retro-futuristické syntetizátory Perturbatora, Brutal Assault se během chvíle proměnil v obří taneční parket.



Nic proti, byť se ozývají i názory, zda úkroků bokem mimo tradiční žánrové mantinely není už přespříliš. Jenže poslouchat 4-5 dnů jen metal či core se leckomu může omrzet a každá změna je vítaná. I proto, že v programu si vybere snad úplně každý.



A když se někomu nabídka koncertů zrovna nelíbí, má spoustu možností, kam vyrazit. Třeba do Bastionu X, kde byla výstava fanzinů a debatovali tady muzikanti. Tento prostor byl letos poprvé otevřený díky dobrovolnickým brigádám fanouškům, kteří do Jaroměře jezdili během roku. Pomáhali sami od sebe a zdarma. Nenajdete lepší důkaz toho, jak silná a semknutá komunita se kolem Brutal Assaultu během 23 let jeho existence vytvořila.



Pořadatelé se letos dokázali vypořádat i s problémy jako byl například čtvrteční výpadek proudu ve městě, kvůli němuž se musely přesouvat koncerty z Oriental Stage na druhý den a poznamenal i set Myrkur. V celém areálu se nacházel také nespočet míst k sezení či různých atrakcí, za to si organizátoři zaslouží velkou pochvalu. Bez potíží fungoval i čipový systém placení.



Naopak mnohé zamrzel fakt, že v dusném počasí nebyla zdarma k dispozici pitná voda a půllitr vody stál na stáncích 25 korun. Na sociálních sítích pak vzbudila velkou diskuzi sobotní zpráva, že na poslední den festivalu se prodávají jednodenní lístky za 1500 korun. S tím se přitom původně nepočítalo a dost lidí tak možnost vyrazit na festival třeba jen na zmíněnou sobotu předem oželelo.



To jsou ale jen drobnosti, které by neměly zakrýt to hlavní: Brutal Assault znovu dokázal svoje výjimečné postavení. Spousta fanoušků už ani nepotřebuje vědět, které kapely za rok přijedou a stejně si koupí lístek. Festivalové dramaturgii totiž důvěřují, fandí a vědí, že si zase přijdou na své. A to je největší odměna, jakou si pořadatel hudební akce může přát.