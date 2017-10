PREMIÉRA: Bruno Ferrari věnuje písničku dívkám z korporátů

Bruno Ferrari je vyzrálý gentleman, který ví, co ženy chtějí, a nebojí se jim to dát. Tento zpívající feminista přichází se svým pátým albem, které nazval Ayahuascero. Co v sobě skrývá název alba? Vnuknutí, že má natočit toto album, totiž dostal během ceremonie, při které se popíjí nápoj připravovaný z posvátné amazonské liány Ayahuasca.



Většina písní na albu má oproti starším Ferrariho počinům české texty, hudbu pro něj tentokrát vytvářel skladatel Sirgull a album produkoval Moimir Papalescu spolu se světově uznávaným producentem Johnem Fryerem, který má na svém kontě například první desky Depeche mode, Nine inch Nails nebo Cocteau Twins.

Na nahrávání si pozval několik nečekaných hostů, jako je například sbormistr Bohumil Kulínský nebo zpěvačka Jitka Zelenková, se kterou nazpíval duet s názvem Věci, o kterých se nemluví.

Bruno Ferrari posílá dnes do světa svůj první videoklip k tomuto albu Dívka z korporátu, který je podle jeho slov „věnovaný všem bezejmenným hrdinkám z kanceláří, kterým už z práce hrabe“. O režii se postaral Roman Dietrich, v hlavních rolích poznáte Báru Šupovou nebo Jana Slováka. Křest alba Ayahuascero se plánuje na 11. listopadu do pražského Rock Café.