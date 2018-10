VIDEO: Boris Carloff má vesmírný klip, kde kameru ovládá divák

8:56 , aktualizováno 8:56

Zpěvák, producent, skladatel a studiový inženýr v jedné osobě Boris Carloff vypouští do světa svůj revolučně pojatý klip. K písni In the Sky vzniklo vesmírné animované video natočené technikou 360 stupňů. Při jeho sledování mohou diváci otáčet kamerou a vnese je hluboko do vesmíru.