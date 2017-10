VIDEO: Boris Carloff obaluje melancholii vokály a syntezátory

Boris Carloff začal desku natáčet v zimě na chalupě, kde teplota v místnosti nepřesáhla dvanáct stupňů a dokončoval jej v Chorvatsku v tropických vedrech. Na jedné straně je postavené na starých analogových syntezátorech, jejichž zvuk však zároveň rozbíjejí moderní technologie a aktuální hudební postupy.

Jak název napovídá, deska se věnuje filozofickému zkoumání reality a hudebně překvapí dominantním použitím lidského vokálu, se kterým Carloff pracoval jako s dalším nástrojem. „V textech bilancuji dosavadní život a hledám vlastní pozice ve světě, který mě obklopuje,“ říká. Nahrávka jde kromě české distribuce i do mezinárodní. Tu obstará kultovní německý label Emerald and Doreen.

Boris Carloff – Haunted

„Album je asi nejelektroničtější a zároveň nejvíce písničkové v mé diskografii. Hodně mě při psaní inspiroval soul, r’n’b a celkově černá muzika. Odtud pramení i fascinace lidským hlasem, se kterým jsem pracoval jako s dalším nástrojem, zpracovával ho efekty a samplerem a vytvářel z něj jiné zvuky a textury,“ vysvětluje Carloff, který nahrávku připravoval s klávesistou Honzou Andrem. Kromě něj se na The Solipsist objevují i violoncellistka Terezie Kovalová a americká vokalistka Emi.

Textově novinka odkazuje na anglickou poezií 19. století, především na Williama Butlera Yeatse. „Album The Solipsist je o nejistotě existence reality, o vytváření malých introspektivních světů a bublin. O tom jak trochu rezignuju na svět kolem sebe a místo něho si vytvářím svůj vlastní svět hudby. Je to opak k sociálním sítím, ve kterých mnoho lidí žije v omezené realitě, která je činí iluzorně šťastnými. A to je vlastně taková forma solipsismu,“ dodává muzikant.

Netypická práce s hlasem je slyšet i v prvním singlu Haunted, ke kterému v srpnu v Londýně vzniklo video. „Píseň pro nás představuje atmosféru melancholie, introspekce a temnoty, vyvolává pocity viny, zlomeného srdce a utajované touhy – chtěli jsme vytvořit film, který obsahuje všechny tyto spodní proudy a textury,“ říká jeden z režisérů Joe Madley. Do hlavní role obsadil známé anglické fashion modely Liama Gardnera a Sharnee Gatese.