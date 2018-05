Divák a herec sami v pokoji. V Bordel L’Amour lákají na intimní chvilky

Láska až za hrob. Polibek. Nejtěsnější objetí. Svatá láska. Pokud se zúčastníte nejnovějšího projektu souboru Depresivní děti touží po penězích, dostanete na výběr tři ze sedmi pokojů, které nesou právě takové názvy.

„Je to něco mezi divadlem, provokací a službou veřejnosti. Dělali jsme si interní průzkum a zjistili, že lidé chtějí sex a lásku. Ale sex je dostupný, dokonce někdy i v divadle. Díru na trhu jsme objevili v nedostatku lásky. Tak jsme otevřeli Bordel L’Amour,“ vysvětluje režisér Jakub Čermák.

Divák si tedy vybere tři pokoje, kde stráví soukromé chvíle s jedním hercem. „Pokoje jsou intimní, není tam žádné publikum. Vše zůstane zavřené vevnitř,“ přibližuje Čermák a dodává, že dění v pokojích je poměrně cudné, i když trochu erotiky se někde najít dá. V některých pokojích má divák dokonce na výběr, zda chce své chvilky trávit s mužem či ženou.

„Zajímalo nás, zda může vzniknout milostný cit v časově a prostorově omezených podmínkách mezi divákem a performerem nebo performerkou. Po několika uvedeních s testovacím publikem jsem přesvědčený o tom, že se tak děje,“ uvažuje režisér a ústřední postava souboru.

„Není to nutně vždy interaktivní. Když už, tak jemně, lidé si mohou sami určovat hranice,“ dodává Čermák. Po skončení pokojové části diváky čeká představení Láska přemůže vše. „Oproti první části zde diváci už klasicky sedí a dívají se, představení je nonverbální a pohybové, klademe si v něm otázku, zda láska skutečně přemůže vše a co to vlastně láska je,“ přibližuje režisér.

Bordel L’Amour, který vzniká ve spolupráci se souborem Taupunkt z německého Chemnitzu, je v prostoru Venuše ve Švehlovce otevřen až do neděle třikrát denně. Začíná se vždy v 17, 19 a 21 hodin.