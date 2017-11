Tvůrci Kanceláře Blaník opouští Seznam. Důvodem jsou neshody s vedením firmy

Rozhodnutí ukončit spolupráci se Streamem potvrdil Milan Kuchynka, producent společnosti Negativ, která pro Seznam natočila už celkem pět sérií seriálu Kancelář Blaník.

„Lukáš Záhoř je pro mě dlouhodobě garantem kvalitního přístupu k internetové nejen dramatické tvorbě a s jeho odchodem končí i mé působení v oblasti vývoje a tvorby nových serialů pro Stream,“ uvedl producent společnosti Negativ Milan Kuchynka.

Kromě Kanceláře Blaník vytvořil pro Stream například i další seriál Autobazar Monte Carlo. V něm hlavní roli hraje Petr Čtvrtníček.

Záhoř: odcházím kvůli nedostatečné podpoře vedení

Šéfproducent Streamu Lukáš Záhoř vedl internetovou televizi od roku 2011. Stál u zrodu pořadů mnohých současných tváří Streamu, kterými jsou kromě Kanceláře Blaník třeba i Kazma Kazmitch, Roman Vaněk nebo Janek Rubeš.

„Skutečně odcházím ke konci roku na vlastní žádost. Poslední dobou Stream nešlo posouvat tak dopředu tak rychle, jak by to bylo ideální. Rok jsem to zkoušel prolomit, ale vzhledem k tomu, že se to nedařilo dle mých představ, rozhodl jsem se, že bude lepší, když odejdu,“ potvrdil v pátek večer Záhoř s tím, že internetové televizi přeje, aby se ji dále co nejlépe dařilo. Odchod označuje za své nejtěžší rozhodnutí.

Mluvčí Seznamu Irena Zatloukalová se k záležitosti v pátek večer vyjádřit nechtěla. Pouze obecně konstatovala, že společnost standardně oznamuje záležitosti až ve chvíli, kdy jsou definitivní.

Nekomentovala ani informace několika zdrojů MF DNES, že se k odchodu rozhodly nebo ho zvažují i některé další výrazné tváře internetové televize.

Seznam nyní společně se společností Negativ a ČT koprodukuje celovečerní film o Kanceláři Blaník. Na tom podle Kuchyňky spolupráce bude pokračovat (více o filmu čtěte v článku Prezident Blaník. Podpisy sehnal, kandidaturu nestihl, tak natočí film).