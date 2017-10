Blade Runner po pětatřiceti letech snad poví, kdo je padouch a hrdina

Původní film Ridleyho Scotta z roku 1982 sice tak docela netrefil obraz světa s letopočtem 2019, kam byl tehdy děj sci-fi Blade Runner zasazen, ale změnil historii kinematografie. Příběh zvláštních policejních důstojníků lovících uměle vyrobené bytosti zvané replikanti, který vznikl na motivy románu Philipa K. Dicka Sní androidi o elektrických ovečkách?, zavedl do budoucnosti v dosud neviděné podobě, stal se průkopníkem zcela nového žánru zvaného neo-noir cyberpunk a zasáhl i televizní, hudební, výtvarnou či módní branži; dokonce se už o něm přednáší na univerzitách.

O to větší zvědavost provází pokračování vytvořené po pětatřiceti letech, které Scott už jen produkoval a Villeneuve, oddaný fanoušek původního díla, režíroval. „Naprosto přesně si vybavuji, jaké to bylo, když jsem Blade Runnera viděl poprvé. Dech mi vyrazil hned začátek filmu, podle mého názoru jeden z nejpůsobivějších úvodních záběrů v dějinách kinematografie: přelet nad Los Angeles v roce 2019, které tvoří množství ropných rafinerií. Scott nám předložil velmi působivý pohled na to, jak by mohla naše budoucnost vypadat, současně lákavý i děsivý,“ shrnuje Villeneuve.

Rodem kanadský nositel oscarových nominací za filmy Požáry a Příchozí či Zlaté palmy z Cannes za snímek Sicario: Nájemný vrah tedy nabídku natočit pokračování Blade Runnera uvítal. „Nicméně potřeboval jsem k tomu požehnání Ridleyho Scotta. To byla moje jediná podmínka,“ přiznal. Dostal od něj nakonec mnohem víc. „Scott mi řekl přesně to, co jsem potřeboval slyšet. Tedy že mám naprostou svobodu, ale kdybych ho snad někdy potřeboval, mohu mu zavolat a bude mi k dispozici. A skutečně tomu tak bylo, pokaždé, když jsem od něj něco potřeboval, mohl jsem se na něj obrátit,“ líčí Villeneuve.

Podle režiséra premiérové verze přinesl první Blade Runner po estetické stránce úplnou revoluci. „Spojoval v sobě dva žánry, které k sobě na první pohled příliš nepasují – sci-fi a film noir. Do té doby nic podobného neexistovalo a mě to výrazně ovlivnilo ještě dávno předtím, než jsem si uvědomil, že se chci stát režisérem.“

Role pro Goslinga

Vděčnost režisér vyjadřuje také Ryanovi Goslingovi a Harrisonu Fordovi v hlavních rolích nynějšího a původního lovce replikantů, kteří mu přinášeli vlastní nápady. Pro Forda jde o návrat k postavě Ricka Deckarda, která se od minulých událostí skrývá na neznámém místě, ale i Gosling, nositel Zlatého glóbu za La La Land, kterému v době premiéry Scottovy průlomové vize byly teprve dva roky, se na původního Blade Runnera odvolává. „Nenechá vás na pokoji. Těžko ho pustíte z hlavy. Vybízí vás k tomu, abyste zpochybňovali svůj názor na to, co znamená být člověkem. Zpochybňuje vaši schopnost rozpoznat hrdinu od padoucha,“ naznačuje Gosling podstatu nového příběhu.

Vedle ústřední dvojice policejních lovců odlišných generací se ve filmu Blade Runner 2049 objeví Ana de Armas coby Joi, která je pro Goslingova hrdinu současně přítelkyní, důvěrnicí i milenkou, dále Sylvia Hoeksová jako Luv, která oddaně pracuje pro výrobce replikantů, Robin Wrightová v roli Goslingovy nadřízené z losangeleské policie, Lennie James hrající pana Cottona, který pečuje o stovky opuštěných dětí, Dave Bautista coby proteinový farmář a Jared Leto v roli geniálního Niandera Wallace, jenž replikanty považuje za nezbytné k zachování lidstva, ale dokáže jich vyrobit pouze omezené množství.



VIDEO: Ještě nevíte, co je to bolest. Znovu se hlásí Blade Runner 2049 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Natáčení se odehrávalo v Maďarsku od loňského července až do listopadu, a pokud to bylo jenom trochu možné, vyhýbal se tvůrčí tým použití počítačové grafiky či trikových zelených pláten. Přednost dostala klasická metoda akčních scén v reálných dekoracích. „Jistě, je to risk, ale umění je vždycky riskantní a já mám riziko rád, třebaže Blade Runner 2049 bude asi vůbec největším hazardem mého života,“ nechal se slyšet Villeneuve.

Dvě záhady

Milovníky legendy zaměstnávají zejména dva motivy. Předně je zajímalo, zda si roli Rachael z původního Blade Runnera zopakuje Sean Youngová. Nejprve herečka dost hlasitě reagovala na různé dohady včetně výzvy, že by fanoušci měli pokračování snímku bojkotovat, pokud se v něm její postava neobjeví. Nicméně pak se svěřila listu Guardian, že prý před časem potkala Ridleyho Scotta, a protože on se o tom ani slovem nezmínil, také to nechala plavat. Zjevně se nevrátí.

Druhou silně propíranou stránku projektu tvoří polemika, která trvá prakticky již od premiéry Blade Runnera, nyní jen znovu nabyla na síle. Fanoušci se totiž přou, jestli lovec replikantů v podání Harrisona Forda je skutečně člověk, nebo také uměle vyrobená bytost. Tehdy se to nedozvěděli zcela jednoznačně, takže doufají, že pokračování jim konečně odhalí jasnou pravdu. Ovšem výrok režiséra jim zase mnoho nadějí nedává.

„Jistěže se tím tajemstvím budeme zabývat, mohu fanouškům slíbit, že to beru na sebe. Ovšem musím říci, že já mám pochybnosti rád,“ prohlásil mlhavě Villeneuve. Nezbude tedy jiná cesta než jít se přesvědčit do kina, kam Blade Runner 2049 vstoupí v mohutné celosvětové vlně od 5. října. Znalost předešlé zápletky prý není nutná, proti originálu má však druhý díl jednu nevýhodu: je o 46 minut delší.