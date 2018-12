VIDEO: Ozzy Osbourne oslaví sedmdesátiny s fanoušky v kinech

14:59 , aktualizováno 14:59

Loni ukončila kapela Black Sabbath svou padesátiletou kariéru, letos 3. prosince má její frontman Ozzy Osbourne sedmdesáté narozeniny. Tuzemští fanoušci je oslaví 9. prosince v rámci akce Jeden večer, sto kin se záznamem posledního koncertu nazvaným Black Sabath The End Of The End.