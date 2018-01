RECENZE: Zakk Wylde s chutí míchá jižanský rock do heavy metalu

Deska nazvaná Grimmest Hits je skutečně novinka, ač by název mohl svádět k tomu, že jde o jakési „best of“.

I když vlastně to nejlepší z mixu žánrů se tu najít dá. Black Label Society jsou sice formálně heavymetalovou kapelou a jejich aktuální deska valí do posluchačů očekávané množství energie. Ve skutečnosti však je vším jiným než stylově čistým počinem.

Grimmest Hits Autor: Black Label Society Hodnocení­: 70 %

Ano, úvodní skladba Trampled Down Below je esencí stadionového rocku, na jaký jsme zvyklí. Hutné kytarové linky, silný Wyldův zpěv, výbušné a patřičně rychlé sólo uprostřed. A podobných je na albu většina. Ale objeví se tu postřehnutelný bluesrockový vliv v písni The Betrayal nebo vyloženě jižansky znějící skladba The Day That Heaven Had Gone Away.

Poslední zmíněná je čistokrevnou baladou s kytarovou hrou kdesi mezi Hendrixem a jižanským rockem, která zároveň hladí i drásá. Čili ani Grimmest Hits není jen nabušená nahrávka, která by v ostrém tempu šlapala celých svých pětapadesát minut délky. Pomalá skladba Nothing Left To Say dokonce celé album uzavírá.

Obal desky Grimmest Hits

Nicméně na první skutečné zpomalení si musí posluchač počkat. All That Once Shined se po mírném začátku rozjede a podobně klame tělem i A Love Unreal. Skutečné hardrockové tempo narušuje až skladba The Only Words – samozřejmě stále hodně kytarová včetně procítěného sóla, ale opentlená též lehkými názvuky varhan.

Mimochodem, Wylde je pochopitelně proslavený hrou na kytaru, jeho typický Les Paul s černobílými kruhy je vyhledávaným nástrojem i mezi ostatními hudebníky. Ve skutečnosti je tento jedenapadesátiletý muzikant zručným multiinstrumentalistou, jenž má v repertoáru harmoniku, mandolínu a různé klávesové nástroje. O ty se postaral i na této nahrávce, která vznikla v kmenové sestavě Black Label Society, kterou tvoří ještě baskytarista John DeServio a bubeník Jeff Fabb.

Výsledkem je nahrávka ne sice něčím zásadně objevná, ale příjemná a soudržná. Zakk Wylde a jeho parta prostě drží kvalitu, a to není málo.