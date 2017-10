RECENZE: Nový Murakami vystačí jen na půl hodiny, přesto je skvělý

Pozornosti si však zaslouží mnohem více. A to nejen kvůli působivé červenorůžové grafice německé umělkyně Kat Menschikové.

Populární autor sepsal příběh už v roce 2002. Českého překladu, za kterým znovu stojí Tomáš Jurkovič, se mu však dostává až teď. Murakami v Birthday Girl vystřihl epizodu ze života mladé dívky, která právě slaví dvacáté narozeniny a tráví je v práci. Je pátek a očekává se spousta hostů, ale kvůli bouřce to nakonec vypadá na nudnou směnu. Pak se udělá vedoucímu provozu špatně a oslavenkyně musí místo něj zanést večeři postaršímu majiteli restaurace.

Birthday girl autor: Haruki Murakami nakladatel: Odeon překlad: Tomáš Jurkovič 80 stran, 249 Kč Hodnocení­: 75 %

Ale děj není to, co by tentokrát hrálo tu největší roli. Je to spíše zpráva, kterou se Murakami stejně jako v jiných dílech snaží vyslat do světa. Připomíná, že jedno nepatrné a nečekané setkání může jednou provždy proměnit naše životy. Jen to třeba nemusí být úplně patrné hned ani za rok. Birthday Girl pak disponuje ještě jedním velmi sympatickým prvkem. Autor příběhu vtiskl tajemství. Ne však tajemství, které musí zůstat před všemi skryto, ale tajemství, které díky tomu, že zůstává nevyřčeno, dělá život krásnějším.

Na pouhých 78 stránkách Murakami jednoduše zase zvládá ve čtenáři vybudovat a poté dlouho nechat rezonovat pocit, že se právě stal součástí něčeho většího. Obzvlášť, když se pak v doslovu vyznává ze své lásky k Jacku Londonovi, je jasné, že tady nejde jen tak o nějaký příběh ze života mladé dívky. Píše v něm totiž: „Jak je člověku jednou dvacet, tak už zkrátka nežije ve světě pohádek.“