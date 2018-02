Berlinale oslaví Menzela i Dafoa a poradí, jak na sexuální agresi

Jednak dorazil dokument nazvaný Songwriter, jehož hrdinou je britský zpěvák Ed Sheeran, jednak norský snímek Utoya 22. juli líčící pověstný masakr na stejnojmenném ostrůvku, kde extremista Anders Behring Breivik zavraždil desítky lidí; film přijde i do našich kin.

V hlavní hrané soutěži opětovně chybí film od českého tvůrce. Prosadil se jen snímek Ne dotýkej se mě, který natočila Rumunka Adina Pintilie v koprodukci pěti zemí včetně Česka.

Poctu Jiřímu Menzelovi zase obstará v den jeho osmdesátin světová premiéra slovensko-česko-rakouského díla Martina Šulíka Tlumočník, ve kterém náš oscarový režisér hraje titulní roli; osobně však do Berlína nepřijede, stále se zotavuje z těžké nemoci.

A mezi dokumenty se objeví česko-chorvatský snímek Jana Geberta o novodobé domobraně nazvaný Až přijde válka.

O prodej do zahraničí budou usilovat tuzemské snímky Po strništi bos či Hurvínek a kouzelné muzeum, na koprodukčním trhu se případným partnerům představí chystaný projekt Nikdo mě nemá rád od Petra Kazdy a Tomáše Weinreba, tvůrců díla Já, Olga Hepnarová.

Herecké hvězdy se čekají tradičně z Hollywoodu. Ze známých amerických tvůrců přiveze zástupce nezávislé scény Gus Van Sant svou novinku Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot, skutečný příběh invalidy, kterého hraje Joaquin Phoenix.

Hrdina Stmívání Robert Pattinson a Mia Wasikowská zase zdobí western Damsel a fanoušci Wese Andersona se těší na režisérův animovaný Psí ostrov, jehož hrdinům propůjčili hlas Bill Murray či Yoko Ono. Čestnou cenu na Berlinale dostane dva roky po karlovarské poctě herec Willem Dafoe.

Obecně se však pozornost letos upírá k ženám. Berlinale se chlubí, že hned čtyři z letošních devatenácti soutěžních děl natočily režisérky, další filmařky se pak objeví v jiných sekcích včetně televizních seriálů. Navíc se festival zapojil do hnutí proti sexuálnímu obtěžování.

Pořadatelé předem vyřadili z programu několik filmů, na nichž se podíleli lidé spojovaní s aférou. V rámci #MeToo také vyhlásili „boj za sexuální sebeurčení a proti všem formám zneužívání“, tématu zasvětí panelovou diskusi i seminář a nabízejí též poradenské služby obětem i svědkům sexuální agrese.