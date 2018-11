Karel Gott zahájí příští rok v červenci festival Benátská! s Impulsem

„Pozvání Petra Pečeného vystoupit na festivalu Benátská! s Impulsem mě velmi potěšilo. Ještě sice nemám přesný seznam písní, které zde budu chtít zpívat, ale určitě vyberu takový repertoár, kterým návštěvníky potěším,“ říká Karel Gott.

„Bude to taková božská oslava jeho 80. narozenin, kterou by si nikdo neměl nechat ujít,“ říká za pořadatele festivalu Petr Pečený. „Letos jsme přivítali rekordní počet návštěvníků, dorazilo jich přes čtyřicet tisíc. To je pro nás obrovská motivace. Pro nadcházející ročník se snažíme připravit skvělý program, aby se nejen všichni vrátili, ale přivedli s sebou i další přátele, a my tak mohli slavit společně další rekord.“

Na programu sedmadvacátého ročníku jsou Richard Műller, Chinaski, Čechomor, Lenny, No Name, Václav Neckář a Bacily, David Stypka a Bandjeez, Michal Prokop a Framus Five nebo Ben Cristovao. Vstupenky lze do konce listopadu pořídit ve festivalovém e-shopu za zvlášť výhodnou cenu

1 190 korun.