KOMENTÁŘ: Benátská by si měla gratulovat za Jaromíra Nohavicu

Festival Benátská! s Impulsem má dlouhou tradici, věrné fanoušky a pro příznivce jakkoli progresivnější muziky jen pramalý důvod k návštěvě. Nebýt dvou zahraničních hostů – letos to byla britská zpěvačka Bonnie Tylerová a německá kapela Guano Apes – jeho nabídka by se blížila spíš Votvíráku než některé z pestrých a prst na tepu doby držících přehlídek.

Ale to je v pořádku. Pokud to dává smysl z ekonomického hlediska, ať se takové akce s pánem bohem klidně konají. Bude to i nadále tak zařízené, že na jedny festivaly se jezdí objevovat nová jména, na jiné spíš jen pro zábavu. Obojí má své opodstatnění. A obojí si najde příznivce.

Benátská navíc těží z jedinečného prostředí. Srovnání s Colours of Ostrava samozřejmě kulhá, ale čím je pro severomoravskou přehlídku famózní industriální prostor Dolních Vítkovic, tím jsou pro libereckou akci fenomenální louky s výhledem na majestátní Ještěd v pozadí. Neopakovatelné místo s atmosférou. A samozřejmě pamětníci budou vždy trochu štkát nad tím, že skutečné a opravdové to bylo jen před lety na Malé Skále (stejně jako někteří návštěvníci Colours si stýskají po někdejší akci na Černé louce).

A potom měla letošní Benátská ještě jeden luxusní tahák – Jaromíra Nohavicu. Ne že by třeba zmíněná Bonnie Tylerová odehrála špatný koncert a ne že by měla pod pódiem prázdno, ale ty největší davy dorazily právě v sobotu na ostravského písničkáře.

A diváci se také dočkali skvělého vystoupení, ne nepodobného Nohavicovu loňskému koncertu v pražské O2 areně. Stejná scéna, stejní spoluhráči, jen výběr písní byl ušitý více na míru festivalovému publiku. Hrály se balady i odrhovačky, ale hlavně převládaly hity. Takže si s Nohavicou zpíval několikatisícový dav.

Letošní Benátská si vybrala snad nejnemožnější počasí. Prudké přeháňky střídala třicetistupňová vedra, déšť spláchl festival v několika vlnách a přispěl i ke zrušení koncertu Václava Neckáře.

Pro dobrou náladu

Přesto podle pořadatelů dorazilo více než 40 tisíc návštěvníků. Dočkali se festivalové klasiky – od muziky tuzemských stálic po nabídku občerstvení, která patřila k chudším.

Benátská! s Impulsem je prostě typem přehlídky, kterou musí návštěvníci hlavně vzít za svou. A potom je to skutečně „festival dobré nálady“, jak si vetkla do sloganu.