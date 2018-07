GLOSA: Úplné zatmění Benátské dopřála alespoň Bonnie Tylerová

Deštivé počasí s sebou přineslo mraky i ve chvílích, kdy nepršelo. To znamená, že avizované zatmění Měsíce sice nastalo, ale jinak než si diváci představovali. Vynahradila jim to britská legenda Bonnie Tylerová, která neopakovatelným chraplákem odzpívala i jeden ze svých největších hitů Total Eclipse of the Heart.



Její vystoupení bylo zpočátku poznamenané poněkud nevyrovnaným zvukem, který se však naštěstí v průběhu koncertu spravil. Tylerová nasadila hity, a to jak vlastní, tak písně, které do repertoáru převzala – Have You Ever Seen the Rain od Creedence Clearwater Revival byla hodně rozjetá, ale trochu divně odzpívaná, To Love Somebody od Bee Gees byl skvost.

Problém byl s dramaturgií. Zpěvačka se rozhodla do setlistu zařadit dvojí „medley“, tedy směs hitů, respektive spíše jen jejich refrénů. To je trochu laciné a diskotékové, zvlášť když měla k dispozici nikým a ničím nerušenou hodinu a čtvrt. Například výborná skladba Here She Comes by si zasloužila zaznít v plné parádě.

Zkraje večera se představil Divokej Bill, který slaví dvacet let na scéně. Místo zrušeného Neckáře se v programu posunula slovenská Tublatanka.

Hrálo se i na dvou dalších scénách a dramaturgie byla vymyšlená tak, aby se jednotlivé koncerty nepřekrývaly úplně. Bohužel v Hudebním stanu Rádia Impuls došlo ke skluzu (těžko říct, kdy, ale Katarína Knechtová končila asi o dvacet minut později). To znamená, že Mňága a Žďorp začínala s půlhodinovým zpožděním a bylo nutné vybírat mezi ní a Guano Apes na hlavním pódiu.

A kdo dal přednost patriotům z Valmezu, neudělal chybu. Petr Fiala a spol. do publika hned zkraje nasypali hity jako Hodinový hotel nebo Písnička pro tebe, ale skvěle fungovaly i písně z předposledního alba Made in China Rodné lány a Za teplých letních nocí. Kupodivu se nehrálo nic z aktuálního Třínohého psa, což je jen dalším důkazem, že jde o sice výtečnou nahrávku, která se však s vkusem běžných fanoušků poněkud míjí.

Zazněla i novinka z připravované desky, kterou frontman představil pod názvem Vteřiny věčnosti (ve tvý blízkosti) a potěšilo, že jde o celkem klasickou starou Mňágu vyšperkovanou luxusním zvukem, který si nyní kapela dopřává. A došlo i na Měsíc, jak jinak během noci velkého zatmění.

Mňága a Žďorp je stále ve skvělé formě a jako tečka za pátečním programem šlo jen těžko zvolit lépe. V sobotu vyvrcholí program Benátské s Marií Rottrovou či Jaromírem Nohavicou.