Ben Howard zahraje poprvé v Česku. Ovlivnil ho Bob Dylan i Joni Mitchellová

Naposledy se Howard představil na desce I Forgot Where We Were v temnější, hloubavější, někdy až depresivní rovině. Pro některé fanoušky i kritiky to bylo po pozitivně laděném debutu Every Kingdom překvapením. Jakou náladu Howard zvolí pro třetí nahrávku, si prozatím nechává pro sebe. Dá se však předpokládat, že další ukázka na sebe nenechá dlouho čekat.

Rodák z anglického Richmondu byl od dětství ovlivněn hudebním vkusem svých rodičů. Ti rádi poslouchali zpěvačku Joni Mitchellovou, dvojici Simon & Garfunkel nebo Boba Dylana. Kromě kytary se učil v dětství hrát na kontrabas a bicí.

Mimo hudby se Howard věnoval studiu žurnalistiky, nikdy jej však nedokončil. V posledním ročníku se rozhodl naplno věnovat budování hudební kariéry. Vyplatilo se. V roce 2013 hned dvojitě uspěl na prestižních hudebních britských cenách BRIT Awards, kde si odnesl ocenění v kategoriích Nejlepší mužský interpret i Objev roku.

Pražské Divadlo Archa Ben Howard rozezní v sobotu 9. června. Vstupenky budou v prodeji od pátečních deseti hodin dopoledne za 895 korun.