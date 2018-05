Beatový festival vyhlašuje soutěž, vítěz si zahraje i s Tichou dohodou

Do soutěže se můžou přihlásit libovolné české a slovenské skupiny, registraci musí stihnout do 15. května. „Úroveň soutěžících posoudí odborná porota, která během měsíce vybere do semifinále maximálně dvacet skupin,“ avizuje pořadatel festivalu Ivan Rössler. V dalším kole porota zvolí sedm finalistů.



„Zbytek semifinálových skupin zůstane v baráži a bude o nich hlasovat veřejnost, která hlasováním pošle do finále osmého soutěžícího. Ti si potom zahrají na finálovém koncertu, který se uskuteční 3. listopadu v brněnském Sono Centru,“ dodává Rössler.

Další letošní novinkou bude mimořádný koncert Černý racek, jenž 13. listopadu v pražském Divadle Hybernia uctí hudebníky Jana Čarvaše, Boba Frídla a Oldřicha Veselého, kteří by toho dne slavili narozeniny. Vše vyvrcholí dvěma koncerty 16. a 17. prosince v Lucerně, kde se představí skupiny Collegium Musicum, Progres 2, Markýz John, Tichá dohoda či Peter Lipa s Bluesbandem Luboše Andršta.

Loni se v Lucerně sešli účinkující z premiérového ročníku 1967 i z následujících dvou, které se odehrály v letech 1968 a 1971. Na pódiu pražské Lucerny se ve více než šestihodinovém pásmu vystřídaly kapely Synkopy 61, Primitives Group, Prúdy či Energit a Lešek Semelka s Vladimírem Mišíkem, Karlem Kahovcem, Viktorem Sodomou a Martinem Kratochvílem.