Jsem z 99 procent máma, říká Poláková. Víko nad ní zaklapne jen na hodinu

„Singl Vono vyšel ve středu, první koncert byl v pátek a lidi už zpívali text se mnou. To jsem koukala jako blázen! Na dalších koncertech trsali i na jiné nové písničky. Nemám pocit, že bych neměla hrát nové album, protože ho ještě pořádně neznají,“ říká Barbora Poláková.

Zároveň získala cenu Anděl za už loni vydaný klip k prvnímu singlu z desky nazvaný Po válce. V něm si Poláková před kamerou ostřihala vlasy, což by samo o sobě bylo pozoruhodné. Navíc se naučila celý text pozpátku. „Sama sebe jsem překvapila, že to pořád mám v hlavě, naše mozky očividně schraňují věci, které už nejsou potřeba,“ přiznává. „Zkuste se mě na to zeptat za pět let, schválně, jestli to tam ještě bude!“



Že bude Po válce prvním singlem, rozhodl producent Jan P. Muchow, s klipem však Poláková váhala: „Natočit video k písni o rozchodu jinak, než aby člověk chodil po městě, byl strašně smutný, potom si zabalil kufr a někam odjel, to je výzva. Násobit patos patosem se nám nechtělo, takže jsme v představách šli spíš po metaforách a obrazech.“

Do hotelu nebo domů

Na textech Poláková spolupracovala se svým kapelníkem Davidem Hlaváčem, k písním Nechápu a Těsně před koncem je napsala sama. A Po válce vychází z původního textu Tomáše Belka. „Poslal mi ho před šesti lety a fakt to bylo o válce. Až loni mě napadlo použít to jako metaforu na rozchod a volala jsem Tomovi, jestli by mu to nevadilo,“ vysvětluje Barbora Poláková.

Jednou z písní, s nimiž přišel Hlaváč, je závěrečná Backstage líčící s humorem muzikantský život v zákulisí. Taková věc by před pár lety, kdy herečka svou hudební dráhu teprve rozjížděla, možná na desku neprošla. „Fakt je, že když jsme ji poprvé zazpívali mému Pavlovi, říkal, že některé věci nechytá, ale vlastně ho to baví, protože si ty situace umí představit,“ říká Poláková. „Zákulisí herců je taky specifické. Ale snad to bude mít výpověď i pro lidi, kteří takové okamžiky přímo neznají.“

Skladba obsahuje i jemné narážky „do uší ineary, do sáčku mlíko a mámě v sobě na hoďku zaklapnout víko“. Jak to funguje, když se matka dočasně promění ve zpěvačku? „Hned po našem rozhovoru zas musím nastoupit! Už abych běžela,“ směje se. „Před koncertem jsem byla vždy zavřená v nějakém provizorním prostoru, třeba ve sprše, protože v šatně byl zbytek kapely, a pak jsem dávala svoje mléko do ledničky, aby se doma zmrazilo a dalo použít, až zas pojedu příští koncert,“ dává nahlédnout do mateřského života v koncertním zázemí.

„I teď odehrajeme a já jdu hned na hotel, tam je moje místo. V Brně jsme měli hodně lidí, spousta energie, už jsem si říkala, že půjdu někam s kapelou a strašně si to vychutnám. A za dvacet minut se mi to rozleželo, začala jsem propočítávat, kolik bych toho naspala a nenaspala, že zítra mám taky koncert, a už jsem jela domů,“ dodává.

Poláková se před vydáním první desky křižovala, že hlavně nechce být vnímána jako zpívající herečka. Jenže mezitím si přibrala ještě jednu roli. „A ta převážila. Z devadesáti devíti procent jsem máma. Až budou holčičky větší, asi se to bude umenšovat. Odvíjí se to od toho, co právě dělám. Teď vyšla deska, koncertuju. Kdybych točila film, ponořím se do scénáře. U klipu řeším produkci, v prodeji předmětů jsem za manažera. Chtěla jsem říct návrháře, ale na to mám Terezu Kytkovou, Vojta Novotný se staral o střihy, Lucie Tomišková dělá kresby. Až to uvidíte, bude se vám to moc líbit. Doufám!“