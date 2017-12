PREMIÉRA: Barbora Poláková v silvestrovském klipu ničila dorty

„Asi tři dny po zveřejnění prvního klipu k singlu Po válce jsme se potkali s Jirkou Zemanem, kamarádem, který v klipu hrál a pomáhal mi učit se text pozpátku. Nejdřív jsme si dělali trochu srandu z toho, že když už to umím, chtělo by to ještě nějak využít a pořádně se vyblbnot. Pak nás napadlo, že by bylo skvělý natočit vánoční večírek. Jirka se chopil režie a všichni ostatní obsazení a produkce,“ vysvětluje Poláková, jak vznikl nápad na předělávku klipu, v níž si kromě její kapely zahráli například Pavel Liška, Martha Issová, Ivana Chýlková, Marie Štípková či režisér Jiří Zeman.



Jak zároveň přiznává, motivací jí bylo i utnout spekulace ohledně natáčení původní verze a pochyby, zda klip skutečně vznikl na jeden záběr pozpátku včetně deklamace textu a nešlo o pouhý trik. „Taková postprodukce by stála zřejmě několikanásobně víc než celý klip, ale já bych to teda klidně brala… Měla jsem obě natáčení pocit, že mi praskne hlava…,“ dodává zpěvačka.

Nový klip vznikl opět na jeden záběr a svým způsobem podomácku. „Do natáčení se zapojili snad všichni naši blízcí. Natáčeli jsme v Meet Factory a podle začátku klipu vidíte dobře, co jsme tam udělali za bordel. To jsme ale taky pak všichni uklízeli, nejvíc kluci z kapely, protože holky dávaly zas do kupy zničený oblečení od dortů. No zážitek to byl každopádně,“ popisuje Poláková.

Druhé album Barbory Polákové vyjde v březnu 2018, o produkci se opět stará Jan P. Muchow a zpěvačka s kapelou hned také vyrazí na turné. To odstartuje 16. března v olomouckém S Klubu, čítat bude celkem třináct zastávek a jeho pomyslným vrcholem bude konec dubna, kdy jsou v plánu dva závěrečné koncerty v pražském Lucerna Music Baru.