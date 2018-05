RECENZE: Nejlepší Žalobu na KLDR může napsat jedině Severokorejec

Bandi sbírku sedmi povídek napsal na začátku devadesátých let. Propašovat přes hranice se ji však povedlo až v roce 2013.

Zaznamenává v nich dobu vlády Kim Ir-sena a období velkého smutku, které nastalo po jeho smrti. Krutost režimu představuje z pohledu mužů, žen i dětí. Nebojí se vyprávět o těch nejvyšších třídách severokorejské společnosti stejně jako o osudech těch, kteří od svého narození patří k nepřátelské třídě 149.

Obálka knihy Žaloba

Zařazení, které je pro obyvatele KLDR často krutějším verdiktem než rozsudek smrti. Těžko říct, za jakých podmínek Bandi knihu psal a kde ji před režimem všechny ty roky schovával.

Možná však jakožto člen ústředního výboru Korejské ligy spisovatelů, oficiálně uznávaného sdružení, využil krytí, které mu taková organizace skýtá. Pod svíčkou je největší tma, to je staré známé heslo a platit mohlo i v tomto případě. Přesto si musel autor dávat neskutečný pozor. Lednové zprávy z KLDR bohužel naznačují, že od vydání Žaloby v angličtině je Bandi k nezastižení.

Sama kniha nabízí odpověď proč. V Bandiho domovině jednoduše nic nezůstane skryto. Už po přečtení prvních stránek je jasné, že soukromí v severní části Korejského poloostrova člověk nemá ani na záchodě. Je to luxus, který si může dovolit málokdo. Stejně tak jako humor. Přesto ani ten Žalobě nechybí.

Žaloba Bandi Nakladatelství Plus, 2018, 264 stran přeložil David Petrů Hodnocení­: 80 %

Ačkoliv kniha odhaluje zvěrstva, kterých se na svých občanech režim dopouští, je dost pravděpodobné, že co by stranu popudilo zdaleka nejvíc, by byl vtip, který se Bandimu povedlo do příběhu propašovat. Má sice často nahořklou příchuť, ale trápení malého chlapečka, kterého jako na povel rozbrečí velké portréty Kim Ir-sena a Marxe a nikoho jiného, prostě baví.

Žaloba je nevyčíslitelně cenným svědectvím o životě v pravděpodobně nejkrutějším režimu na této planetě. Přesto její největší potenciál nebude nikdy naplněn. Totiž aby si ji přečetli právě Severokorejci, kteří často, stejně jako Bandiho hrdinové, vlastně ani netuší, v jak zrůdném systému žijí.

Třeba jako hrdina povídky Na jevišti, který po 58 letech života díky synovi začíná střízlivě vidět skutečnost, do které se narodil. Na rozdíl od malého chlapce z úvodního Záznamu o zběhnutí, který se s ní jakožto syn „nepřátelských elementů“ potýká od plenek.