Backstreet Boys chystají desku a turné, s nímž se zastaví i v Česku

Desku DNA si fanoušci mohou předobjednat už nyní. V pátek kapela představila i nový singl Chances, pod kterým jsou podepsáni Ryan Tedder a Shawn Mendes.



Počínaje 11. květnem příštího roku se skupina vydá na DNA World Tour. Během tří měsíců budou Backstreet Boys vystupovat po celé Evropě a Severní Americe, mezi zastávkami nebudou chybět koncerty v londýnské O2 Areně, pařížské areně AccorHotels, berlínské Mercedes-Benz areně a mnoha dalších místech.

Vstupenky na koncerty včetně pražského budou k mání od pátku 16. listopadu od 9 hodin v síti Ticketportal v cenovém rozpětí od 1 290 do 2 450 korun. Kdo si předobjedná libovolný formát nového alba do 13. listopadu, získá přednostní přístup lístkům na turné.

„Díky všem úspěchům a pádům naší šestadvacetileté kariéry jsme se naučili, že to není o nás jako o jednotlivcích, ale o tom, co je pro skupinu nejlepší,“ říká Howie D. „Byli jsme schopni přenést všechny naše vlivy a styly do jednoho souvislého díla. Tyto písně jsou skvělou reprezentací toho, kdo jsme jako jednotlivci a kdo jsme jako skupina. Je to naše DNA. Jsme na něj opravdu hrdí,“ avizuje chystanou nahrávku Kevin Richardson.