Slováci vystřihli z Báby v ledu scénu sexu. Zesměšnili se, míní režisér

Otužilecká love story, za niž má jednoho ze šesti Českých lvů i slovenská herečka Zuzana Kronerová a která má čtyři nominace na slovenské filmové ceny Slnko v sieti, přitom prošla kiny obou zemí ve stejné původní verzi. Lišila se jen přístupnost: u nás od 12 let, u sousedů od 15 let věku.

Problém však nastal u televizního uvedení, kdy Bratislavě vadila něžně zábavná, obrazově však cudná scéna, v níž se šedesátníci pokoušejí o sex s pomocí domácích pomůcek.

„Samozřejmě je to úplný nesmysl, ale nemohl jsem proti tomu dělat nic,“ reagoval na vystřiženou sekvenci Sláma s tím, že raději obětoval celý výjev, než aby jej upravoval po milimetrech.

Potvrdil také, že ze zásahu do jeho filmu se na Slovensku stala aféra. „Ale na druhou stranu je to vlastně dobře. Ukazuje to totiž schopnost každé společnosti, jak vstřebávat hraniční okamžiky. Zesměšnili se sami,“ soudí Bohdan Sláma, který má za scénář snímku i cenu českých kritiků.

Bába z ledu získala České lvy za nejlepší film roku, za Slámův scénář i režii a pro herce Zuzanu Kronerovou, Petru Špalkovou a Pavla Nového. Navíc jde o snímek, který Česká filmová a televizní akademie vyslala do bitvy o nominaci na cizojazyčného Oscara.