Brzy unaví, řekl James Cameron o vlně Avengers. A hned to schytal

„Ne že bych Avengers neměl rád,“ vysvětloval Cameron. „Ale zkrátka a dobře jsou to jen další a další příhody nadměrně vyvinutých mužů bez rodin, kteří po dvě hodiny kolem sebe šíří smrt a boří města,“ shrnul režisér činnost superhrdinů, kteří právě míří do kin v pokračování Avengers: Infinity War.

Cameronova slova okamžitě vyvolala nevoli komiksových fanoušků, kteří v internetových diskusích ironizují fakt, že po „jiných příbězích“ volá právě tvůrce, který točí hned čtyři pokračování Avatara a produkuje další díl Terminátora. „Svět potřebuje více jeho filmů a méně jeho řečí,“ píší diváci.

Naopak Kevin Feige z Marvel Studios, kde komiksy vznikají, si vybral z celé Cameronovy kritiky jedinou její pozitivní pasáž, na kterou s nadsázkou zareagoval slovy: „Páni, sám James Cameron že má rád naše filmy? To je tak úžasné, to je tak vzrušující!“

Není to poprvé, kdy se Cameron obul do komiksů. Loni si podal Wonder Woman, která podle něj nepřinesla nic nového; dobíral si rovněž kostým urostlé hlavní hrdinky. Nyní režisér propaguje dokumentární seriál o vizionářích žánru sci-fi, který nasadí stanice AMC.