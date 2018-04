Infinity War. Tři hvězdy z Avengers hlásí nástup nekonečného válčení

V překladu by název novinky, která do našich kin dorazí s celosvětovou vlnou 26. dubna, zněl Mstitelé: Nekonečná válka.



A boj, který parta superhrdinů vede, je vskutku nekonečný, od komiksu z roku 1963 až po nynější filmovou ságu, jejíž vyvrcholení se očekává příští rok. Ničitelé se střídají, základní sestava spasitelů světa jen zlehka obměňuje.

K oporám premiérového dílu, ve kterém zlosyn jménem Thanos hodlá vyvraždit půl přelidněné planety, patří Benedict Cumberbatch jako dr. Stephen Strange, Robert Downey jr. coby Tony Stark neboli Iron Man a Scarlett Johanssonová, jejíž hrdinka Nataša Romanovová nosí přezdívku Černá vdova.

Návrat doktora Strange

„Já se v komiksech neorientuji, protože jsem je v dětství příliš nesledoval, s výjimkou pár britských,“ přiznává londýnský rodák Benedict Cumberbatch, jehož nejslavnější rolí je seriálový Sherlock. Jako Doktor Strange se ve stejnojmenném samostatném filmu objevil předloni.

„Výsledek mě ohromně nadchl, takže představa, že bych se měl stát součástí celé víceméně nové vlny, která spojí síly s původními Avengers, pro mě byla opravdu vzrušující. Ale nejdřív jsem se ptal, co bude Strange ve filmu Infinity War vlastně dělat a s kým bude spolupracovat. Tudíž mě potěšilo, když jsem se dozvěděl, že budu sdílet řadu scén s Robertem Downeym jr. Třebaže se to dalo logicky odvodit, nabízí se, aby se dvě tak silné osobnosti přiměly k nějaké smysluplné spolupráci,“ míní herec.

Podle Cumberbatche se jeho hrdina od minulého snímku „poněkud posunul“, zatímco tehdy se neustále pohyboval na hranici katastrofy a spíše se bránil, nyní už působí velice sebevědomě. „Dokonce i v nejhorších okamžicích budí dojem, že je vždy o krok napřed před ostatními,“ líčí. Jeho Strange prý zpočátku Iron Mana pokládá za „naprostého pitomce a protivného egoistu“, který by pořád jen vtipkoval.

Iron Man miluje rivala

Naopak Robert Downey jr. hraje milionáře zvaného díky vynalézavému obleku Iron Man už deset let. Sebeironii své postavy sdílí i v civilu, takže třeba na otázku, zda věděl, co ho čeká, už když natáčel první film ze série, dokáže s úsměvem odpovědět: „Jistě, věděl jsem to. Ne snad proto, že bych byl tak úžasně inteligentní, ale intuice mi připomínala, že byl do kin právě znovu uveden Batman, že také Spider-Man všechny ohromil a stal se z něj velký hit. Tudíž jsem si uvědomoval, že komiksové filmy jsou zase na vzestupu.“

Po předchozím snímku s Avengers, předloňském titulu Captain America: Občanská válka, se podle herce uchýlil jeho hrdina do svého ekologického komplexu a evidentně si prý vyjasnil dělbu práce se svou partnerkou Pepper v podání Gwyneth Paltrowové. „Zdá se, že ona má nyní na starosti rozvoj podniku, takže v zájmu příběhu můžeme děkovat, že se před ním otevřel portál, z nějž vystoupil Stephen Strange a vyzval ho, aby ho následoval,“ naznačil Downey jr. příští děj. Zvláštní slabost má pak pro nového protivníka.

„Kolovaly o něm zvěsti už od doby prvních Avengers a v jistých ohledech vlastně ještě dříve,“ říká o postavě jménem Thanos a varuje: „Mimochodem, nebuďte příliš překvapeni, pokud se na začátku Infinity War nesetkáte s tím padouchem, kterého všichni tak zbožňují. Josh Brolin, který ho ztvárnil, je totiž ten nejpříjemnější člověk, v jehož společnosti byste se kdy mohli ocitnout, je zábavný, vtipný a vůbec. Ale současně mám pocit, že pokud by si usmyslel, že musí zlikvidovat polovinu každé obydlené planety ve vesmíru, aby se vypořádal s jakousi vlastní alternativou karmického morálního dilematu, tak by to nedopadlo příliš dobře.“

Johanssonová volí chytrost

Nataša Romanovová alias Black Widow neboli Černá vdova, která ovládá nespočet bojových umění, nosí tvář Scarlett Johanssonové. Herečka podepsala smlouvu v roce 2009, od té doby si rodačku ze Stalingradu zahrála pošesté a také ji na nynějším pokračování nejvíce fascinuje Brolinův protivník Avengers.

„Myslím, že pro mou hrdinku je velice těžké ujasnit si, jakou hrozbu vlastně Thanos představuje. Zcela jednoznačně jde z jejího pohledu o bytost s neuvěřitelnou mocí, kterou možná ani není schopna pochopit. Ovšem Nataša má vyvinutý smysl pro strategii, proto se bude snažit bojovat prostředky, které má k dispozici. A to v nemalé míře znamená, že musí být chytřejší než Thanos,“ líčí herečka odosobněné bájné zlo, o němž si Avengers tak dlouho pouze vyprávějí, že je pak přímé setkání s ním zaskočí.

Ale samozřejmě nezastaví. Ani je zastavit nemůže, protože jednak dostanou posilu v podobě „kolegů“ z vesmírné komiksové série Strážci galaxie, jednak datum premiéry příštího dobrodružství Avengers už je předem stanoveno na počátek května 2019.

A mezitím, ještě letos na počátku prázdnin, pošle značka Marvel do kin jinou atrakci jménem Ant-Man a Wasp. Prostě válčení nekončí.