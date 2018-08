RECENZE: Ariana Grande rozmanitou deskou uvádí to lepší ze současného popu

Album začíná úryvkem ze skladby An Angel Cried z repertoáru šedesátkové kapely The Four Seasons, kde Grande dává najevo, že pěvecky půjde o nadprůměrné dílo. Pokračuje zmíněnou Blazed, která se nese ve znamení karibských rytmů.

Sweetener Autor: Ariana Grande Hodnocení­: 75 %

Potom přijdou pomalejší kousky – R.E.M., což není odkaz na slavnou kapelu, ale na fázi spánku, vyloženě snová písnička God is a Woman. Titulní skladba má pozitivní vibrace a zní až oldschoolově. Někde na hranici staré a nové muziky stojí první singl z desky No Tears Left to Cry.

Samozřejmě dojde i na moderní elektronický pop. Třeba příspěvek Nicki Minaj nazvaný The Light Is Coming je až příliš elektronikou zavánějící. Nicméně výhoda je v tom, že taková není celá deska. A že někteří dokážou udělat nahrávku „na jedno brdo“, kde se jednotlivé kousky slévají v jednu nerozlišitelnou masu. To v případě Ariany Grande naštěstí nehrozí. Zasněná poloha se ve druhé polovině objevuje častěji a více než třičtvrtěhodinová stopáž by snesla krácení, ale i tak rozhodně jde o to lepší ze současného, často příliš uniformního popu.

Ariana Grande se loni na jaře dostala do hledáčku světových médií především kvůli teroristickému útoku na její koncert v Manchesteru. V tamní hale vybuchla bomba krátce po konci jedné ze zastávek zpěvaččina evropského turné a zabila třiadvacet lidí. To už podle všeho Ariana Grande na aktuální desce pracovala. Je dobré znamení, že navzdory tak traumatickému zážitku je výsledkem veskrze pozitivní nahrávka.

