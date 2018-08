Zemřela královna soulu, legendární zpěvačka Aretha Franklinová

Rodačka z Memphisu ve státě Tennessee proslavená skladbami I say a little prayer for you nebo Respect letos zrušila plánovaná vystoupení poté, co jí lékař doporučil zůstat doma a odpočívat. V roce 2010 byla zpěvačce diagnostikována rakovina slinivky břišní. Poslední koncert absolvovala matka čtyř dětí loni v srpnu ve Filadelfii, o tři měsíce později ještě zpívala na akci nadace Eltona Johna pro boj s AIDS. Loni oznámila, že už bude vystupovat jen na vybraných akcích.

První singl vyšel Franklinové už před více než padesáti lety. Jak připomíná ČTK, přídomek „královna soulu“ si vysloužila především za sérii ze 60. a 70. let, kdy nazpívala několik ceněných živých nahrávek gospelů včetně alba Amazing Grace (1972). Poslední album, kterým je A Woman Falling Out Of Love, vydala v roce 2011.

Kariéru Franklinové zdobí řada unikátních úspěchů. Kromě 18 cen Grammy má také ocenění Grammy za celoživotní dílo, které získala v roce 1994. Je druhou nejúspěšnější držitelkou v historii cen Grammy. V roce 1987 se stala vůbec první ženou, která byla uvedena do rokenrolové síně slávy. Časopis Rolling Stone ji zařadil do čela žebříčku nejlepších zpěváků všech dob. Na svém kontě má i státní vyznamenání a v roce 2009 zazpívala na inauguraci amerického prezidenta Baracka Obamy.

VIDEO: Aretha Franklinová naposledy zazpívala na večírku Eltona Johna

V roce 2017 zpěvačka čelila krutému hoaxu, který oznamoval, že již není mezi námi. Ještě ten den, kdy se stala informace virální, zpěvačka v prohlášení pro Us Weekly uvedla, že navzdory poplašné zprávě se cítí dobře a má v pořádku i všechny zdravotní testy. „Hodně jsem kvůli léčbě zhubla, ale žiji,“ napsala tehdy Franklinová.



Mezi prvními hudebními kolegy, kteří přispěchali s kondolencí, byl Elton John. „Ztráta Arethy Franklinové je ranou pro každého, kdo miluje opravdovou hudbu,“ napsal zpěvák na Instagram. „Hudba ze srdce, z duše a z kostela. Její hlas byl jedinečný, její hra na piano nedoceněná... Zbožňoval jsem ji a uctíval její talent. Bůh ji ochraňuj. Upřímnou soustrast její rodině a přátelům,“ dodal Elton John.

„K popsání úžasných umělců se často používají superlativa, ovšem podle mého pohledu jsou zde i superlativa nedostačující,“ uvedla v kondolenci zpěvačka Annie Lennoxová.