PORTRÉT: Hlas jako přírodní bohatství. I to byla Aretha Franklinová

Zahrála si mimo jiné v kultovním hudebním filmu Bratři Bluesovi i v jeho pokračování Blues Brothers 2000, které svým způsobem vymezily jedno dvacetiletí velké muzikantské éry Ameriky, sama osobitá zpěvačka však vždycky stála nad všemi módními proudy.

Aretha Louise Franklinová, rodačka z Memphisu, zpívala od dětství v kostele, kde byl její otec kazatelem. Zkušenosti s nahráváním měla už jako čtrnáctiletá a v roce 1967 Franklinové vyšel první singl u společnosti Atlantic pod jménem I Never Loved a Man (The Way I Love You).

Zrodil se průlomový hit a následovaly další, Baby I Love You či Chain Of Fools, v roce 1972 se Amazing Grace stává s více než dvěma miliony kusů nejprodávanějším gospelovým albem všech dob, což je rekord, který vydržel až do roku 1996.

V 80. letech si Franklinová vyzkoušela duety s Eurythmics nebo s Georgem Michaelem, v 90. letech zase zazářila se skladbou Deeper Love z úspěšné komedie Sestra v akci 2, svým podáním proslavila rovněž operní árii Nessun dorma. Přestávku si dala až na podzim 2010, kdy zrušila veškerá svá vystoupení a podrobila se operaci kvůli nespecifikované „vážné nemoci“. Nicméně již v květnu následujícího roku vydala ke své padesátileté kariéře novou desku A Woman Falling Out Of Love.

Získala celkem osmnáct cen Grammy, o jiných poctách nemluvě, některé byly bizarní. Například její hlas byl v roce 1985 prohlášen za „přírodní bohatství Michiganu“. Vládla stylu R&B, s nímž byla nejčastěji spojována, ale zpívala i country nebo folk. V roce 2008 ji hudební magazín Rolling Stone vyhlásil rovněž nejlepším hlasem rockové historie.

Královna našich duší

Měla také věrné obdivovatele napříč žánry a řada z nich okamžitě vyjádřila smutek nad zprávou o zpěvaččině smrti. Paul McCartney třeba zavzpomínal na „královnu našich duší, která nás všechny inspirovala spoustu let“. Bill Clinton vzkázal: „Tak jako lidé na celém světě, i já a Hillary dnes myslíme na Arethu Franklinovou a posloucháme její muziku.“ Kolegyně Carole Kingová ocenila zpěvaččin odkaz, lásku a úctu.

„Její hlas, její vystupování, její styl! Nikdo to nedokáže lépe,“ reagoval Lionel Richie. A John Legend označil Franklinovou za „největší zpěvačku, jakou jsem kdy poznal“.

Na legendární zpěvačku zavzpomínal i Michal Prokop: „Její verzi písně Respect jsem se snažil neuměle nazpívat v lednu 1968 ve své vůbec první studiové nahrávce. Aretha Franklinová byla úžasná. Nic lepšího jsem mezi ženskými hlasy nepotkal.“