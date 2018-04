Kritizovaná postava Apua ze Simpsonových možná přijde o indický přízvuk

Ač se to ze středoevropského pohledu může zdát jako nafukování neexistujícího problému, Simpsonovi dál žijí kauzou týkající se ztvárnění jedné z postav.

Dlouholetý hrdina seriálu Apu Nahasapeemapetilon ze supermarketu Kwik-E-Mart je jedinou indickou postavou ve Springfieldu. Vzhledem k tomu, že vykazuje všechny znaky ironizující americké Indy (zaměstnání, hodně dětí), podporuje podle indicko-amerického komika Hariho Kondabolua nebezpečné stereotypy (Podrobnosti zde: Líza hájí tvůrce Simpsonů. Vyčítají jim nekorektnost indického prodavače).

Herec Frank Azaria nyní ke kauze promluvil v pořadu The Late Show With Stephen Colbert. „Hodně jsem o tom přemýšlel a jak říkám, mám oči otevřené. Podle mě je nyní nejdůležitější zdejším Indům i dalším Asiatům naslouchat, když popisují, jak se cítí, jak o postavě Apua přemýšlejí a jakou mají s Amerikou zkušenost,“ řekl dle serveru The Wrap.

Azaria dále přiblížil, jak by si takové naslouchání představoval. „Rád bych viděl indické a jiné asijské scenáristy přímo pracovat na seriálu. A ne pouze symbolicky, prostě aby nám skutečně říkali, jak se má charakter postavy vyvíjet. Včetně toho, jak má být namluven,“ řekl herec. „Jsem s tím úplně v pohodě a klidně ustoupím. Nebo pomůžu postavu přetvořit,“ doplnil Azaria.

Jedním z příkladů, jak prodavač Apu podporuje stereotypy, je podle Hariho Kondabolua jeho angličtina se silným indickým přízvukem. Je tedy možné, že jej Azaria začne mluvit jinak či se role zcela vzdá.

Na původní reakci tvůrců Simpsonových se podívejte zde: